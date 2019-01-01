На форумі у Маріуполі інвестори побачать понад сотню проєктів - Гончарук

10:15 29.10.2019   Украина

Під час першого інвестиційного форуму RE:THINK Invest in Ukraine під егідою Президента України, що відбудеться 29 жовтня у Маріуполі, інвесторам продемонструють більш як 100 проєктів.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент  Укрінформу.

"Ми маємо намір зібрати людей у Маріуполі, щоб продемонструвати дві основні речі. Перше - тут з'являються правила. Ці правила зміняться і будуть однаковими для всіх, корупція піде в історію, рейдерство піде в історію, сіра економіка також поступово піде в історію. Друге - буде презентовано багато інвестиційних проєктів. У різних форматах буде презентовано більше сотні таких проєктів", - розповів голова уряду.

За його словами, будуть показані як великі державні, так і локальні інвестиційні проєкти.

"Окремий акцент буде зроблено на розвитку східних територій. Це ключовий замисел", - додав Гончарук.

Як повідомлялося, очікується, що участь в інвестиційному форумі RE:THINK Invest in Ukraine візьме Володимир Зеленський, а також понад 50 представників міжнародних та українських інвестиційних фондів, компаній, донорських організацій і міжнародних фінансових корпорацій.



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