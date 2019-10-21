Російська ФСБ запровадила заборону на вилов риби біля берегів анексованого Криму терміном на чотири місяці.

Про це повідомила прес-служба ФСБ РФ, передає QHA.

Заборона діятиме в районі акваторії Ялтинського морського порту, уздовж набережної Ялти, в акваторії “Артека”, у Феодосійській затоці, від причалу Карадазького природного заповідника до мису Толстий включно, від мису Меганом до мису Печерний включно.

За недотримання заборони загрожує адміністративна відповідальність за частиною 2 статті 8.17 КоАП Росії (“порушення правил і вимог, які регламентують рибальство у внутрішніх морських водах, у територіальному морі”) і частини 2 статті 8.37 КоАП (“порушення правил видобутку (вилову) водних біологічних ресурсів”).

Санкції статей передбачають штраф і конфіскацію судна та інших знарядь вчинення правопорушення.

28 лютого Державне агентство рибного господарства України заявило про підписання зі свого боку протоколу про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі з відповідними органами Росії.