Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова пообіцяла контролювати додержання прав проукраїнського активіста Олега Приходька під час проведення слідства і сприяти забезпеченню його права на справедливий суд.

Про це Омбудсмен написала у Facebook, передає УНН.

Так, Денісова, коментуючи звинувачення російської ФСБ проукраїнському активісту Олегу Приходьку у підготовці до теракту і незаконному виготовленні вибухівки, зазначила, що Приходька "звинуватили у діях, які він не скоював".

"Згідно з уточненою інформацією, громадянину України призначили низку експертиз, зокрема, амбулаторно-пихіатричну, біологічну, вибухотехнічну і комплексну лінгвістичну. Зі свого боку, контролюватиму додержання прав Олега Приходька під час проведення слідства, аби не допустити фальсифікацію кримінальної справи відносно нього. Крім того, сприятиму забезпеченню права нашого громадянина на справедливий суд", - написала Омбудсмен.

Нагадаємо, про затримання проукраїнського активіста повідомили 10 жовтня. Він був заарештований підконтрольним РФ Київським районним судом до двох місяців перебування у "ФКУ СИЗО 1 УФСИН Росии по Республике Крым и г. Севастополю".

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт в Криму проукраїнського активіста.

А 28 жовтня російська ФСБ в анексованому Криму висунула звинувачення проукраїнсько