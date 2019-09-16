Оккупанты вывезли из Крыма экспонаты литературных музеев

09:15 29.10.2019   Крым

Оккупационные власти для участия в межмузейном выставочном проекте «От Толстого до Толстого. Писатель, мода и стиль» «передали» Москве экспонаты из коллекций крымских музеев: музея-заповедника «Киммерия М.А. Волошина» и Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника.

По информации так называемого крымского «минкульта», выставка проводится под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза музеев России и представляет собой объединение экспозиций 15 крупнейших литературных музеев государства-оккупанта, передает Флот2017.

На «московскую» выставку оккупационные власти передали «частичку» «киммерийского» стиля, созданного Максимилианом Волошиным в своем доме — волошинский хитон, полочка с Карадагским пейзажем, кисти художника



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