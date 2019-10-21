В регионах оккупированного Крыма наблюдается ухудшение медицинского обслуживание: дефицит профильных специалистов, на УЗИ запись идёт далеко на недели вперёд, для МРТ вообще нужно ехать в крымскую столицу.

Об этом сообщает руководитель движения "Свободный Крым" Виталий Хомутов на своей странице в Facebook, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

"Активистами общественного движения «Свободный Крым» проведён мониторинг сферы здравоохранения по регионам Крыма. К сожалению, только в Симферополе ситуация приемлема, по информации активистов в регионах дефицит профильных специалистов, на УЗИ запись идёт далеко на недели вперёд, для МРТ вообще нужно ехать в крымскую столицу. Есть и другие проблемы. Немало нареканий на отношение медперсонала", - говорится в сообщении.

Активисты Общественного движения "Свободный Крым" призывают все заинтересованные стороны приложить усилия для улучшения качества медицинского обслуживания в регионах Крыма.