В оккупированном Крыму ухудшилось медицинское обслуживание
|08:30 29.10.2019
|Крым
В регионах оккупированного Крыма наблюдается ухудшение медицинского обслуживание: дефицит профильных специалистов, на УЗИ запись идёт далеко на недели вперёд, для МРТ вообще нужно ехать в крымскую столицу.
Об этом сообщает руководитель движения "Свободный Крым" Виталий Хомутов на своей странице в Facebook, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.
"Активистами общественного движения «Свободный Крым» проведён мониторинг сферы здравоохранения по регионам Крыма. К сожалению, только в Симферополе ситуация приемлема, по информации активистов в регионах дефицит профильных специалистов, на УЗИ запись идёт далеко на недели вперёд, для МРТ вообще нужно ехать в крымскую столицу. Есть и другие проблемы. Немало нареканий на отношение медперсонала", - говорится в сообщении.
Активисты Общественного движения "Свободный Крым" призывают все заинтересованные стороны приложить усилия для улучшения качества медицинского обслуживания в регионах Крыма.
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