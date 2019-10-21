Кабінет Міністрів на своєму виїзному засіданні у Маріуполі в понеділок ухвалив низку рішень щодо посилення безпеки громадян.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає Укрінформ.

“Уряд, зокрема, посилив безпеку мореплавства акваторії Азовського моря, для цього включив прилеглі до морського порту Маріуполя території до водного простору, щодо яких вживаються заходи безпеки відповідно до Кодексу торговельного мореплавства.

Крім того, уряд доручив низці державних органів та підприємств зробити швидкими й зручними процедури переходу з Херсонщини до Криму через пункти в'їзду “Каланчак” і “Чонгар”, - йдеться у повідомленні.

Уряд також визначив порядок добровільної сплати внесків України до бюджетів ООН, щоб розширити можливості фінансування Місії України при НАТО в Брюсселі та покращити співпрацю України з НАТО, додали у Кабміні.