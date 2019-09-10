Одновременная закладка двух подлодок проекта 636.3 запланирована на пятницу, 1 ноября, на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов в ходе рабочего совещания в Адмиралтействе, пишет Интерфакс.



"Две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Уфа" и "Магадан" будут одновременно заложены в один день 1 ноября 2019 года на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге", - сказал главком на совещании, в ходе которого обсуждались вопросы, связанные со строительством серии неатомных подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота (ТОФ).



Ранее на сайте Минобороны РФ сообщалось, что "Уфу" и "Магадан" заложат в Санкт-Петербурге 31 октября.



Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире, за что на Западе получили название "Чёрная дыра". Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека, подводное водоизмещение - около 4 тыс. тонн.



Ранее сообщалось, что в данный момент ведется строительство серии подлодок данного проекта, предназначенных для ТОФ. Всего флот получит шесть подлодок. Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием. Подлодки данного проекта неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" по позициям террористов в Сирии.



На совещании в Адмиралтействе Евменов также заслушал доклады начальников профильных отделов и управлений о готовности к закладке подводных лодок "Уфа" и "Магадан" на "Адмиралтейских верфях", обсудил с должностными лицами управления кораблестроения ВМФ ряд вопросов применения при строительстве этих подводных лодок технологий, учитывающих особенности их эксплуатации с учетом Дальнего Востока.



Генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков, в свою очередь, проинформировал главкома ВМФ о состоянии и развитии производственных мощностей предприятия, подчеркнув, что "закладка сразу двух подводных лодок является для кораблестроителей и военных моряков уникальным мероприятием". "Это иллюстрирует возможности завода и отлаженность процесса серийного строительства неатомных подводных лодок", - сказал Бузаков.



Главком на совещании поставил задачу "поддерживать достигнутый высокий уровень взаимодействия с Объединенной судостроительной корпорацией в сфере военного кораблестроения".



Военачальник напомнил также, что вторая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Волхов" для ТОФ будет спущена на воду в декабре на "Адмиралтейских верфях".



Ранее в адмиралтействе были проанализированы результаты государственных испытаний первой дизель-электрической подводной лодки "Петропавловск-Камчатский" (проекта 636.3), построенной на АО "Адмиралтейские верфи" для ТОФ. Морской этап госиспытаний подводной лодки был завершен 10 октября в акватории Балтийского моря. Подводная лодка, подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики, выполнив программу испытаний, в том числе и запланированные погружения. В настоящее время на подводной лодке проводится ревизия, за которой последует чистовая отделка. Заводские ходовые испытания подводная лодка прошла в августе-сентябре 2019 года.