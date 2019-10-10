Два первых мотоотсека для нового стратегического бомбардировщика Ту-160М2 отправил на Казанский авиационный завод (КАЗ) имени Горбунова Новосибирский авиационный завод имени Чкалова.

Об этом сообщила в понедельник, 28 октября, пресс-служба компании "Сухой", пишет Интерфакс.

"Изготовление мотоотсеков для самого крупного в мире сверхзвукового самолёта проходило на НАЗ с января по октябрь. Впервые участвуя в создании таких крупногабаритных изделий, предприятие успешно освоило их производство", - сказано в сообщении, которое поступило в издание.



НАЗ - филиал ПАО "Компания "Сухой", КАЗ - филиал ПАО "Туполев".



В 2018 году Минобороны России подписало с ПАО "Туполев" контракт на производство новых бомбардировщиков Ту-160М2. НАЗ участвует в изготовлении для стратегического бомбардировщика мотоотсеков и ряда других деталей.



30 января текущего года стало известно, что Вооружённые силы России к 2023 году получат четыре новых стратегических бомбардировщика Ту-160М2.



Такие данные содержались в докладе руководства КАЗ министру обороны РФ Сергею Шойгу, посетившему это предприятие ПАО "Туполев".



Было отмечено, что Ту-160М2 - абсолютно новая машина с тактико-техническими характеристиками, равных которым в мире нет практически по всем показателям и в обозримой перспективе пока не предвидится.



В КАЗ уточнили, что первый самолёт, планер которого был сделан в советское время, уже летает, а к концу 2022 года заказчику будут сданы ещё три абсолютно новых Ту-160М2.



Как сообщалось, "Туполев" (входит в ОАК) ведёт работы по созданию опытных образцов Ту-160М2 - новейшей модификации стратегического ракетоносца Ту-160. Отмечалось, что внешне этот самолёт не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счёт расширения спектра вооружения. Сообщалось, в частности, что в результате модернизации стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160М2 смогут применять перспективные ракеты повышенной дальности. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полёта "стратегов" на 1 тыс км.



Как ожидается, серийное производство новых самолётов начнётся после 2021 года. В Минобороны РФ заявляли о планах заказать 50 таких машин. 25 января 2018 года был подписан госконтракт между Минобороны РФ и компанией "Туполев" на поставку первой партии Ту-160М2 - он предусматривает создание 10 самолётов стоимостью 15 млрд рублей каждый.



Самолёт Ту-160 является воздушным компонентом ядерной триады России. Это сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Способен нести на борту 12 крылатых ракет, всё вооружение размещено внутри фюзеляжа. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").