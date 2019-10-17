В Астраханском и Махачкалинском гарнизонах Каспийской флотилии РФ завершена итоговая проверка.

Офицеры управления Каспийской флотилии в составе комиссий проверили организацию боевого дежурства, деятельность командиров соединения по обеспечению безопасности личного состава при исполнении служебных обязанностей военной службы, а также вопросы тылового и социального обеспечения военнослужащих и членов их семей.

В рамках контрольных занятий на полигоне Аданак в Республике Дагестан морские пехотинцы выполнили учебно-боевые задачи по огневой подготовке из стрелкового оружия, военной техники, отработали действия по оборудованию фортификационных сооружений и организации взаимодействия на горной и равнинной местности, как в дневное, так и ночное время, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Корабли и катера флотилии отрабатывали элементы морского боя и решали курсовые задачи, которые являлись для плавсостава экзаменом на готовность к выполнению поставленных задач. При оценке степени готовности корабля и катера учитывалось эффективность и качество выполнения поставленных задач при различной оперативно-тактической обстановке.