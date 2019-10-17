Російська ФСБ в анексованому Криму висунула звинувачення проукраїнському активісту Олегу Приходьку.

Про це передає УНН з посиланням на "Крим.Реалії".

"Сьогодні пройшли слідчі дії з політув'язненим громадянином України Приходько Олегом Аркадійовичем. Йому було пред'явлено звинувачення, а також слідчий ознайомив нас з постановою за призначенням ряду експертиз - це амбулаторно-психіатрична експертиза, біологічна, вибухотехнічна та комплексна лінгвістична експертиза. В частині обвинувачення Олегу Приходьку інкримінують підготовку до теракту по ч.1 ст.30 КК Росії і ч.1 ст.205 КК Росії, а також у незаконному виготовленні вибухових речовин по ч.1 ст. 223-1 КК Росії", - розповів адвокат Приходька Назім Шеіхмамбетов.

Про затримання проукраїнського активіста повідомили 10 жовтня. Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт в Криму проукраїнського активіста.

Як повідомлялося раніше, адвокат звільнених українських моряків повідомив, що Кремль може оголосити у розшук військових через триваючі досі справи в Росії.