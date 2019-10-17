В окупованому Криму ФСБ висунула звинувачення проукраїнському активісту Приходьку
|18:15 28.10.2019
|Крым
Російська ФСБ в анексованому Криму висунула звинувачення проукраїнському активісту Олегу Приходьку.
Про це передає УНН з посиланням на "Крим.Реалії".
"Сьогодні пройшли слідчі дії з політув'язненим громадянином України Приходько Олегом Аркадійовичем. Йому було пред'явлено звинувачення, а також слідчий ознайомив нас з постановою за призначенням ряду експертиз - це амбулаторно-психіатрична експертиза, біологічна, вибухотехнічна та комплексна лінгвістична експертиза. В частині обвинувачення Олегу Приходьку інкримінують підготовку до теракту по ч.1 ст.30 КК Росії і ч.1 ст.205 КК Росії, а також у незаконному виготовленні вибухових речовин по ч.1 ст. 223-1 КК Росії", - розповів адвокат Приходька Назім Шеіхмамбетов.
Про затримання проукраїнського активіста повідомили 10 жовтня. Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт в Криму проукраїнського активіста.
Як повідомлялося раніше, адвокат звільнених українських моряків повідомив, що Кремль може оголосити у розшук військових через триваючі досі справи в Росії.
Ще на цю тему:
В Севастополе оккупанты создали комиссию для борьбы с терроризмом
Заступник голови ВР: "депутати" з окупованого Криму не можуть представляти Росію у ПАРЄ
Глава "КрымSOS" награждена премией
Президент Ліги професійного боксу: поки Росія окупує Крим і в Донбас, ми не вправі брати участь у конгресі в Петербурзі
Наша відповідь РФ: Крим має лише один статус – український