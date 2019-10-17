Бібліотеки окупованого Криму поширюють підручники із пропагандою про кримських татар / Фото

17:15 28.10.2019   Крым

Підручник з історії Криму для 10 класу, в якому розміщено неправдиву інформацію про кримськотатарський народ, доступний для читання в бібліотеках, незважаючи на його вилучення з кримських шкіл.

Про це повідомляє кримськотатарська активістка Ельмаз Киримли на своїй сторінці в Facebook, пише Укрінформ.

«Так званий «навчальний посібник» «Історія Криму. 10 клас» знову доступний для широкого кола читачів. Завдяки суспільному резонансу, виконаній роботу юристів, адвокатів цей «навчальний посібник» раніше вилучили з кримських шкіл. Але зараз цей посібник можна читати в РДБ. Як таке можливо? Чому цю пропаганду не вилучили з публічних бібліотек? Чому брехню про кримськотатарський народ продовжують поширювати в російській державній бібліотеці», - написала Киримли.

Активістка також нагадує передісторію забезпечення кримських шкіл цим підручником. «Напевно ви пам'ятаєте обурливу ситуацію з «навчальним посібником» для кримських шкіл «Історія Криму. 10 клас», це пропагандистське чтиво, створене не інакше, як спроба зганьбити кримськотатарський народ, запровадивши в шкільну програму. Нагадаю авторів: Юрченко С.В., Пашковський П.І., Форманчук А.А., Філімонов С.Б., Герцен А.Г. А координатором даного проекту, соромно згадувати, виступив Аблятипов Айдер Серверович», - наголошує Киримли.

Як повідомлялося, російська окупаційна влада Криму на початку 2019 року вилучила зі шкіл скандальний підручник з історії півострова для 10-х класів, у якому, за твердженням правозахисників, містяться висловлювання, що розпалюють ненависть до кримськотатарського народу. Зокрема, вказується, що під час Другої світової війни частина кримських татар зустрічала німецьких окупантів з квітами і вином, кримські татари нібито більш активно, ніж інші народності в Криму, були залучені у колабораціоністську діяльність, а також, що кримських татар у місцях виселення безкоштовно забезпечували харчуванням, давали присадибні ділянки та позики на будівництво житла.



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