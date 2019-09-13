Для приватизації Одеського припортового заводу буде потрібно не менше 6-7 місяців.

Про це заявила заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів, пише ZN,UA.

"Фонд держмайна буквально кілька тижнів тому підписав контракт з радником з приватизації ОПЗ, і вони починають підготовку. Радник допомагає Фонду держмайна реструктуризувати компанію", - сказала Ковалів.

Відповідаючи на питання, як планують вирішити питання з боргами ОПЗ, вона відповіла: "Так не буває, що сьогодні найняли радника, а завтра він приходить і каже: ти знаєш, я придумав. У реаліях це (приватизація - ред.) не раніше 6-7 місяців".

Нагадаємо, що ОПЗ відновив роботу 5 серпня. Завод запустився за договором переробки давальницької сировини від компанії Агро Газ Трейдинг.

ОПЗ простоює з кінця квітня 2018 року, працює тільки комплекс з перевалки аміаку на рівні 2,3 млн тонн в рік. Його робота була зупинена з-за порушень давальцем ТОВ "Всеукраїнська Енерго Компанія" договору з "Укртрансгазом".

При цьому Фонд держмайна розраховує, що ОПЗ буде продовжувати працювати і під час періоду приватизації.