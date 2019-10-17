Вина из непризнанной Абхазии получили медали на конкурсе в оккупированном Крыму

16:15 28.10.2019   Крым

Вина, произведенные в самопровозглашенной республике Абхазия, получили на конкурсе в захваченной после аннексии Крыма Россией «Массандре» две золотые и одну серебряную медали. 

Золото на международном винном конкурсе в оккупированном Россией Крыму получили вина «Ашта Лаша красное» и «Ашта Лаша белое». Вино «Атауад» удостоилось серебряной медали, передает Эхо Кавказа со ссылкой на «Абхазия-Информ».

Первый Международный винный конкурс имени Льва Голицына прошел в главном винном предприятии Крыма. В конкурсе приняли участие более 70 предприятий из России, Франции, Испании, Италии, Венгрии, Армении, Австралии, Израиля, Македонии, Марокко, Болгарии, Грузии, Молдовы, Чили, ЮАР.

В жюри конкурса вошли авторитетные международные и российские эксперты, энологи, независимые критики, специалисты в области виноделия.

«Массандра» - одно из старейших предприятий, основанное в 1894 году князем Львом Голицыным. Коллекция «Массандры» является одной из самых крупных в мире (более миллиона бутылок) и самая богатая по разнообразию. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса.



Ще на цю тему:

18:15 28.10.2019
В окупованому Криму ФСБ висунула звинувачення проукраїнському активісту Приходьку
11:00 28.10.2019
Координаторка КримSОS стала заступницею представника президента у Криму
08:00 28.10.2019
В Севастополе оккупанты создали комиссию для борьбы с терроризмом
15:05 27.10.2019
Моряків оголосять у розшук, якщо вони не співпрацюватимуть зі слідством
18:51 25.10.2019
Україна не вестиме з РФ жодних дискусій щодо визнання анексії Криму — Міноборони
18:01 25.10.2019
Заступник голови ВР: "депутати" з окупованого Криму не можуть представляти Росію у ПАРЄ
17:21 25.10.2019
Глава "КрымSOS" награждена премией
17:01 25.10.2019
Розстрільні списки змусили священників ПЦУ залишити Крим і Донбас — Епіфаній
14:01 25.10.2019
Президент Ліги професійного боксу: поки Росія окупує Крим і в Донбас, ми не вправі брати участь у конгресі в Петербурзі
11:15 25.10.2019
Наша відповідь РФ: Крим має лише один статус – український
11:01 25.10.2019
"Обманюють себе": в Росії озвучили умову для переговорів з Україною щодо Криму
10:15 25.10.2019
Вільне судноплавство в Азов мають забезпечити міжнародні морські сили — екс-командувач НАТО у Європі
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:30 28.10.2019
США и Азербайджан обсудили двусторонние связи в Брюсселе / Фото
13:45 25.10.2019
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 50 млдр долларов
11:00 24.10.2019
Азербайджан и Грузия договорились оптимизировать тарифы на перевозки грузов
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
14:00 24.10.2019
Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
11:20 24.10.2019
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:15 28.10.2019
Скандал у Болгарії: дипломата посольства РФ звинуватили у шпигунстві
14:20 28.10.2019
Члены правящей партии Болгарии лидируют на выборах в крупнейших городах страны
12:45 25.10.2019
У Болгарії обрали нового генерального прокурора попри протести
19:45 23.10.2019
Болгарія співпрацюватиме з Британією у розслідуванні щодо 39 трупів у вантажівці
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
10:30 28.10.2019
Американская компания Conti International покидает проект Анаклия
08:15 28.10.2019
Генсек НАТО встретился с главой грузинского оборонного ведомства / Фото
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 28.10.2019
На Каспийской флотилии РФ завершена итоговая проверка
20:45 28.10.2019
Две субмарины-носители "Калибров" будут заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября
20:10 28.10.2019
Новосибирский авиазавод "Сухого" отправил в Казань первые мотоотсеки стратегического ракетоносца Ту-160
19:30 28.10.2019
На Каспийской флотилии с командирами всех степеней проведены занятия по боевой готовности
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:50 24.10.2019
У Румунії представили новий склад уряду
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 28.10.2019
Комісар ЄС закликає скоротити європейські виплати Туреччині
07:50 28.10.2019
В Турции спущен на воду траулер проекта ST-192 "Владимир Лиманов" / Фото
19:21 25.10.2019
Туреччина і Росія близькі до угоди про купівлю винищувачів Су-35 - ЗМІ
14:41 25.10.2019
Amnesty International: Анкара насильно висилає біженців в райони бойових дій
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 28.10.2019
У Зеленського розповіли про плани щодо приватизації Одеського припортового заводу
20:20 28.10.2019
Российские инвесторы заявили о желании построить игорную зону в оккупированном Крыму / Фото
20:00 28.10.2019
Крым возглавил рейтинг по недоступности домов для местных жителей
19:45 28.10.2019
Су-30СМ морской авиации провел тренировку с экипажем нового малого ракетного корабля ЧФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд