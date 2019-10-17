Вина из непризнанной Абхазии получили медали на конкурсе в оккупированном Крыму
|16:15 28.10.2019
|Крым
Вина, произведенные в самопровозглашенной республике Абхазия, получили на конкурсе в захваченной после аннексии Крыма Россией «Массандре» две золотые и одну серебряную медали.
Золото на международном винном конкурсе в оккупированном Россией Крыму получили вина «Ашта Лаша красное» и «Ашта Лаша белое». Вино «Атауад» удостоилось серебряной медали, передает Эхо Кавказа со ссылкой на «Абхазия-Информ».
Первый Международный винный конкурс имени Льва Голицына прошел в главном винном предприятии Крыма. В конкурсе приняли участие более 70 предприятий из России, Франции, Испании, Италии, Венгрии, Армении, Австралии, Израиля, Македонии, Марокко, Болгарии, Грузии, Молдовы, Чили, ЮАР.
В жюри конкурса вошли авторитетные международные и российские эксперты, энологи, независимые критики, специалисты в области виноделия.
«Массандра» - одно из старейших предприятий, основанное в 1894 году князем Львом Голицыным. Коллекция «Массандры» является одной из самых крупных в мире (более миллиона бутылок) и самая богатая по разнообразию. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса.
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