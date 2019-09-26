Российские инвесторы заявили о желании построить игорную зону в оккупированном Крыму / Фото
|20:20 28.10.2019
|Крым
Оккупационное правительство Крыма получило заявки от нескольких российских инвесторов, готовых построить игорную зону в поселке Кацивели недалеко от Ялты.
Об этом сообщил председатель Совета министров оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк, отвечая на вопрос Крыминформа.
«Подписано распоряжение (председателем правительства РФ) Дмитрием Медведевым о создании игорной зоны в Ялте, в районе поселка Кацивели. Земельный участок, который предусмотрен, это более 140 тыс квадратных метров. Он будет выставлен или на аукцион, или мы будем принимать заявки по инвестпроектам», – сказал Гоцанюк.
Он отметил, что окончательное решение о способе выбора инвестора и передачи ему земельного участка будет приниматься совместно с "главой" оккупированного Крыма Сергеем Аксёновым. «Мы с главой Республики Крым определимся, каким путем пойдем. На сегодняшний день есть заявки желающих и участвовать в конкурсе, и заключить соглашения через инвестпроект. И из других субъектов Российской Федерации, и крымчане готовы принять участие», – добавил Гоцанюк.
Медведев подписал распоряжение 22 октября, опубликовали его сегодня, 28 октября, на официальном портале правовой информации.
Министерство финансов оккупированного Крыма в начале сентября направило в федеральный минфин пакет документов на создание в Кацивели вблизи Ялты игорной зоны «Золотой берег» площадью 15 га.
Ялтинский городской совет в декабре прошлого года передал в собственность республики земельный участок под строительство игорной зоны. На переданном участке находилось несколько недостроенных зданий, трансформаторная станция и домик для отдыха.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны в Крыму в июле 2014 года.
Фото: Новости Крыма.
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