Крым возглавил рейтинг по недоступности домов для местных жителей
|20:00 28.10.2019
|Крым
Семье в оккупированном Крыму нужно копить на частный дом в среднем 24 года.
Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», который сопоставил средние зарплаты в регионах со стоимостью недвижимости, пишет Крыминформ.
«Крымчанам не повезло больше всего. Официальные зарплаты там невелики, а цены на дома взвинчены из-за курортного статуса региона, в расчете на приезжих покупателей. В результате сами жители полуострова, чтобы купить домовладение, должны копить целых 24 года», – отмечается в результатах исследования.
При этом уточняется, что средняя зарплата в Крыму, по данным органов статистики, составляет 36 674 рубля (?), а средняя цена дома – 10,4 млн рублей.
Чуть меньше – 21 год – придется копить жителям оккупированного Севастополя, где средняя цена дома оценена в 9 млн рублей.
При этом средний российский дом стоит на данный момент 4,56 млн рублей, средняя официальная зарплата составляет 49 тысяч рублей, примерный срок накопления на дом – восемь лет.
При расчетах предполагалось, что для покупки дома откладывается вся зарплата одного из членов семьи, в то время как другой берет на себя расходы на питание и предметы первой необходимости, оплату жилья, транспортные расходы и т.д. Таким образом, расчеты справедливы только для семейных людей.
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