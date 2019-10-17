Су-30СМ морской авиации провел тренировку с экипажем нового малого ракетного корабля ЧФ
|19:45 28.10.2019
|Крым
Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ морской авиации Черноморского флота страны-агрессора провел тренировку с экипажем малого ракетного корабля «Ингушетия» в рамках заводских ходовых испытаний.
В ходе ЗХИ экипаж самолёта совершил заход на боевой курс для проведения условного бомбометания по кораблю для проверки систем обнаружения воздушных целей, пишет пресс-служба Минобороны России.
Расчёты противовоздушной обороны (ПВО) малого ракетного корабля «Ингушетия» выполнили задачи по противодействию средствам воздушного нападения, обнаружив, взяв на сопровождение и отработав условное поражение воздушной цели.
Учение экипажа МРК «Ингушетия» с Су-30СМ проведено впервые и является составной частью плана проведения ЗХИ нового корабля.
Малый ракетный корабль «Ингушетия» - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.
МРК «Ингушетия» построен для Черноморского флота и является восьмым кораблём модернизированной серии «Буян-М». Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта «Буян-М» — охрана и защита экономической зоны государства.
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