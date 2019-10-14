На Каспийской флотилии с командирами всех степеней проведены занятия по боевой готовности

19:30 28.10.2019   Россия

В Астраханской области и Республике Дагестан под руководством командующего Каспийской флотилией прошли двухдневные инструкторско-методические занятия (ИМЗ) по боевой готовности.

В занятиях приняли участие около 500 офицеров командного звена – от командиров батальонов и дивизионов до командиров соединений и воинских частей, сообщает прес-служба Минобороны России.

В ходе ИМЗ офицеров обучили действиям личного состава при подъеме по тревоге, подготовке техники к боевому применению и ее мобильному перемещению в составе подразделений в указанные районы.

Завершились плановые сборы командного состава сдачей зачетов и контрольных тестов. Итоги ИМЗ на КФл подведут к концу текущей недели.

Помимо этого сообщается, что на Каспийской флотилии (КФл) провели показательные занятия подводного спецназа на базе новейшего учебно-тренировочного комплекса (УТК) на территории уникального центра КФл, предназначенном для подготовки военнослужащих отряда специального назначения по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами (ПДСС).

На базе новейшего учебно-тренировочного комплекса КФл, открытие которого было приурочено ко Дню спецназа, 20 лучших водолазов отряда специального назначения флотилии продемонстрировали подводные стрельбы на различных глубинах, новые методики подводного рукопашного боя, выполнив захват, обезоруживание и уничтожение подводного противника с использованием новейших водолазных комплектов, холодного, огнестрельного оружия и специальных средств.

Для подводной стрельбы применялись: специальный пистолет подводный-1 (СПП-1) и автоматы АПС-55.

СПП-1 имеет дальность стрельбы стрелами под водой до 17 м. Автомат рассчитан на 26 зарядов, дальность стрельбы до 30 м.

Военнослужащие отряда специального назначения борьбы с подводными диверсантами круглогодично обеспечивают безопасность кораблей КФл в пунктах базирования и во время стоянок на незащищенных рейдах.



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