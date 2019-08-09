Прибыль Новороссийского комбината хлебопродуктов за I полугодие упала в 3,4 раза
|19:00 28.10.2019
|Новороссийск
Чистая прибыль Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2019 г. упала в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 1,052 млрд руб.
Об этом говорится в материалах компании, пишет finanz.ru.
Выручка НКХП в январе - сентябре сократилась на 7,7% и достигла 13,817 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 34,3%, до 2,343 млрд руб. Прибыль от продаж упала почти на 40%, до 1,768 млрд рублей.
Новороссийский комбинат хлебопродуктов является одним из крупнейших зерновых терминалов в России. Основные виды деятельности комбината - портовая перевалка зерновых культур, торговля зерном и производство муки и отрубей.
Поддерживать конституционные поправки планирует и парламентская оппозиция.
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