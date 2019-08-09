Чистая прибыль Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2019 г. упала в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 1,052 млрд руб.

Об этом говорится в материалах компании, пишет finanz.ru.

Выручка НКХП в январе - сентябре сократилась на 7,7% и достигла 13,817 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 34,3%, до 2,343 млрд руб. Прибыль от продаж упала почти на 40%, до 1,768 млрд рублей.

Новороссийский комбинат хлебопродуктов является одним из крупнейших зерновых терминалов в России. Основные виды деятельности комбината - портовая перевалка зерновых культур, торговля зерном и производство муки и отрубей.

Поддерживать конституционные поправки планирует и парламентская оппозиция.