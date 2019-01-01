Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам

18:45 28.10.2019   Грузия

Парламент Грузии начинает обсуждение конституционных изменений, связанных с переходом на пропорциональную избирательную систему. 

Конституционный проект, инициированный правящей командой, сегодня, 28 октября, будет рассматриваться на комитете по правовым вопросам, пишет Грузия.Online.

Поправки предусматривают проведение выборов 2020 по пропорциональной системе. В частности, согласно проекту, количество голосов, которые получит политическая партия, будет умножено на 150 для определения количества мандатов, и будет разделено на общее количество голосов, полученных всеми политическими партиями, участвующими в выборах.

Кроме того, согласно поправкам, выборы будут проходить при нулевом, т.н. естественном барьере. Это означает, что мандат (мандаты) получат все партии, которые наберут количество голосов, достаточных для получения по меньшей мере одного мандата.

Конституционный законопроект не предусматривает возможности участия в выборах избирательных блоков на следующих парламентских выборах, что, как объясняет правящая партия, обусловлено тем, чтобы не создавать препятствия развитию партийной системы и институционализации.



Ще на цю тему:

09:19 25.06.2019
В Грузии выборы в 2020 году пройдут по пропорциональной системе
13:59 31.05.2019
ЦВК Грузії зареєструвала виборця з адресою «під кущем»
11:01 20.05.2019
В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади
08:25 17.12.2018
Президент Грузии официально вступила в должность. Оппозиция ставит палатки в Тбилиси
18:26 14.12.2018
Суд отклонил иск об отмене результатов президентских выборов в Грузии
07:51 03.12.2018
Опозиція у Грузії протестує і вимагає дострокових парламентських виборів
18:41 29.11.2018
Вибори президента Грузії: одна сторона мала «неправомірну перевагу» – ОБСЄ
08:46 29.11.2018
На выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили
07:21 29.11.2018
Предварительные результаты ЦИК Грузии
19:54 28.11.2018
Экзит-полл: Зурабишвили выиграла выборы президента Грузии
09:21 28.11.2018
В Грузии сегодня проходит второй тур президентских выборов
08:55 23.11.2018
У грузинской диаспоры наблюдается растущий интерес к выборам президента Грузии
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:30 28.10.2019
США и Азербайджан обсудили двусторонние связи в Брюсселе / Фото
13:45 25.10.2019
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 50 млдр долларов
11:00 24.10.2019
Азербайджан и Грузия договорились оптимизировать тарифы на перевозки грузов
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
14:00 24.10.2019
Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
11:20 24.10.2019
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:15 28.10.2019
Скандал у Болгарії: дипломата посольства РФ звинуватили у шпигунстві
14:20 28.10.2019
Члены правящей партии Болгарии лидируют на выборах в крупнейших городах страны
12:45 25.10.2019
У Болгарії обрали нового генерального прокурора попри протести
19:45 23.10.2019
Болгарія співпрацюватиме з Британією у розслідуванні щодо 39 трупів у вантажівці
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
10:30 28.10.2019
Американская компания Conti International покидает проект Анаклия
08:15 28.10.2019
Генсек НАТО встретился с главой грузинского оборонного ведомства / Фото
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 28.10.2019
На Каспийской флотилии РФ завершена итоговая проверка
20:45 28.10.2019
Две субмарины-носители "Калибров" будут заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября
20:10 28.10.2019
Новосибирский авиазавод "Сухого" отправил в Казань первые мотоотсеки стратегического ракетоносца Ту-160
19:30 28.10.2019
На Каспийской флотилии с командирами всех степеней проведены занятия по боевой готовности
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:50 24.10.2019
У Румунії представили новий склад уряду
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 28.10.2019
Комісар ЄС закликає скоротити європейські виплати Туреччині
07:50 28.10.2019
В Турции спущен на воду траулер проекта ST-192 "Владимир Лиманов" / Фото
19:21 25.10.2019
Туреччина і Росія близькі до угоди про купівлю винищувачів Су-35 - ЗМІ
14:41 25.10.2019
Amnesty International: Анкара насильно висилає біженців в райони бойових дій
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 28.10.2019
У Зеленського розповіли про плани щодо приватизації Одеського припортового заводу
20:20 28.10.2019
Российские инвесторы заявили о желании построить игорную зону в оккупированном Крыму / Фото
20:00 28.10.2019
Крым возглавил рейтинг по недоступности домов для местных жителей
19:45 28.10.2019
Су-30СМ морской авиации провел тренировку с экипажем нового малого ракетного корабля ЧФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд