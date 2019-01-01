Парламент Грузии начинает обсуждение конституционных изменений, связанных с переходом на пропорциональную избирательную систему.

Конституционный проект, инициированный правящей командой, сегодня, 28 октября, будет рассматриваться на комитете по правовым вопросам, пишет Грузия.Online.

Поправки предусматривают проведение выборов 2020 по пропорциональной системе. В частности, согласно проекту, количество голосов, которые получит политическая партия, будет умножено на 150 для определения количества мандатов, и будет разделено на общее количество голосов, полученных всеми политическими партиями, участвующими в выборах.

Кроме того, согласно поправкам, выборы будут проходить при нулевом, т.н. естественном барьере. Это означает, что мандат (мандаты) получат все партии, которые наберут количество голосов, достаточных для получения по меньшей мере одного мандата.

Конституционный законопроект не предусматривает возможности участия в выборах избирательных блоков на следующих парламентских выборах, что, как объясняет правящая партия, обусловлено тем, чтобы не создавать препятствия развитию партийной системы и институционализации.