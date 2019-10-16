Миколаївська філія компанії «Аскет Шиппінг» у липні-жовтні 2019-2020 маркетингового року (МР, липень 2019 — червень 2020) досягла приросту вантажообороту порівняно з відповідним періодом 2018-2019 МР на 70%.

Про це повідомила прес-служба компанії, пишуть Порти України/

«Минулого року за липень-жовтень було близько 370 тис. тонн вантажів. Якщо підсумувати наші обсяги з початку 2019-2020 МР, приріст понад 70% порівняно з минулорічним періодом. Робота кипить, приймаємо вантажі. Встановили нові рекорди: за швидкістю обробки вантажів і за оборотністю складських потужностей. У серпні взяли на склад подвійний оборот — це близько 190 тис. тонн пшениці, а в вересні обробили 1400 вагонів», — повідомив директор Миколаївської філії Кирило Паливода.

Номенклатура вантажів у липні-жовтні — пшениця і соняшниковий шрот. Вантажі відвантажувалися на балкери Handysize, Panamax і Supramax. Портовими операторами, що забезпечили перевалку, виступили «Ніка-Тера» та «Євровнешторг».

ТОВ «Аскет Шиппінг» (створена в 2007 році) працює в Бердянському, Маріупольському, Миколаївському, Одеському та Херсонському морських портах. Компанія є портовим оператором Бердянського морського порту. Бердянська філія компанії в 2018 році скоротила вантажообіг порівняно з 2017 роком на 13,3% — до 704,2 тис. тонн.

Миколаївська філія «Аскет Шиппінг» (працює з 2014 року) надає повний комплекс послуг експортної логістики зернових вантажів, забезпечує оформлення митних та інших документів, здійснює суднове агентування, сертифікацію, лабораторні дослідження, фумігуванняе зерна. Добові потужності філії з відвантаження зернових складають до 10 тис. тонн на одне судно і до 13 тис. тонн на два судна одночасно.

Філія здійснює накопичення і відвантаження суднових партій зернових вантажів із власного терміналу. На складі потужністю одноразового зберігання 95 тис. тонн працюють станції розвантаження автомобільного транспорту і залізничних вагонів, є власний локомотив. У 2018-2019 МР філія перевалила близько 0,9 млн тонн вантажів через власний склад і близько 300 тис. тонн через термінали партнерів — «Ніка-Тера» і «Євровнешторг».