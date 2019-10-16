Миколаївська філія «Аскет Шиппінг» наростила вантажообіг на 70%

18:30 28.10.2019   Украина

Миколаївська філія компанії «Аскет Шиппінг» у липні-жовтні 2019-2020 маркетингового року (МР, липень 2019 — червень 2020) досягла приросту вантажообороту порівняно з відповідним періодом 2018-2019 МР на 70%. 

Про це повідомила прес-служба компанії, пишуть Порти України/

«Минулого року за липень-жовтень було близько 370 тис. тонн вантажів. Якщо підсумувати наші обсяги з початку 2019-2020 МР, приріст понад 70% порівняно з минулорічним періодом. Робота кипить, приймаємо вантажі. Встановили нові рекорди: за швидкістю обробки вантажів і за оборотністю складських потужностей. У серпні взяли на склад подвійний оборот — це близько 190 тис. тонн пшениці, а в вересні обробили 1400 вагонів», — повідомив директор Миколаївської філії Кирило Паливода.

Номенклатура вантажів у липні-жовтні — пшениця і соняшниковий шрот. Вантажі відвантажувалися на балкери Handysize, Panamax і Supramax. Портовими операторами, що забезпечили перевалку, виступили «Ніка-Тера» та «Євровнешторг».

ТОВ «Аскет Шиппінг» (створена в 2007 році) працює в Бердянському, Маріупольському, Миколаївському, Одеському та Херсонському морських портах. Компанія є портовим оператором Бердянського морського порту. Бердянська філія компанії в 2018 році скоротила вантажообіг порівняно з 2017 роком на 13,3% — до 704,2 тис. тонн.

Миколаївська філія «Аскет Шиппінг» (працює з 2014 року) надає повний комплекс послуг експортної логістики зернових вантажів, забезпечує оформлення митних та інших документів, здійснює суднове агентування, сертифікацію, лабораторні дослідження, фумігуванняе зерна. Добові потужності філії з відвантаження зернових складають до 10 тис. тонн на одне судно і до 13 тис. тонн на два судна одночасно.

Філія здійснює накопичення і відвантаження суднових партій зернових вантажів із власного терміналу. На складі потужністю одноразового зберігання 95 тис. тонн працюють станції розвантаження автомобільного транспорту і залізничних вагонів, є власний локомотив. У 2018-2019 МР філія перевалила близько 0,9 млн тонн вантажів через власний склад і близько 300 тис. тонн через термінали партнерів — «Ніка-Тера» і «Євровнешторг».



Ще на цю тему:

12:00 28.10.2019
Порт Рені збільшив перевалку на 5%
18:00 24.10.2019
Зерновой терминал ЕВТ впервые принял панамаксы / Фото
20:30 23.10.2019
В порту Бердянск за 10 дней разгрузили три судна с комплектами для ветроэлектростанций
13:30 23.10.2019
Мариупольский порт за счет итальянцев значительно нарастил грузооборот
17:45 22.10.2019
У першому кварталі 2019-2020 маркетингового року «Укртрансагро» подвоїло перевалку агропродукції
17:30 22.10.2019
«Кернел» завдяки запуску першої черги «Трансгрейнтерміналу» збільшив перевалку зерна на 22%
12:01 17.10.2019
Операторы Мариупольского порта за 9 месяцев увеличили перевалку на 2,3%
11:45 17.10.2019
Порт Одесса нарастил перевалку на 17,5% за 9 месяцев
19:30 16.10.2019
ГП порт Южный за 10,5 месяцев перевалил плановый годовой объем грузов
16:00 16.10.2019
Порт Ольвия впервые за 5 лет принял судно с импортным углем / Фото
11:30 16.10.2019
ТІС прийняв перше судно нового фідерного сервісу Maersk / Фото
11:00 16.10.2019
У січні-вересні морпорти збільшили вантажообіг на 19,4%
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:30 28.10.2019
США и Азербайджан обсудили двусторонние связи в Брюсселе / Фото
13:45 25.10.2019
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 50 млдр долларов
11:00 24.10.2019
Азербайджан и Грузия договорились оптимизировать тарифы на перевозки грузов
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
14:00 24.10.2019
Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
11:20 24.10.2019
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:15 28.10.2019
Скандал у Болгарії: дипломата посольства РФ звинуватили у шпигунстві
14:20 28.10.2019
Члены правящей партии Болгарии лидируют на выборах в крупнейших городах страны
12:45 25.10.2019
У Болгарії обрали нового генерального прокурора попри протести
19:45 23.10.2019
Болгарія співпрацюватиме з Британією у розслідуванні щодо 39 трупів у вантажівці
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
10:30 28.10.2019
Американская компания Conti International покидает проект Анаклия
08:15 28.10.2019
Генсек НАТО встретился с главой грузинского оборонного ведомства / Фото
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 28.10.2019
На Каспийской флотилии РФ завершена итоговая проверка
20:45 28.10.2019
Две субмарины-носители "Калибров" будут заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября
20:10 28.10.2019
Новосибирский авиазавод "Сухого" отправил в Казань первые мотоотсеки стратегического ракетоносца Ту-160
19:30 28.10.2019
На Каспийской флотилии с командирами всех степеней проведены занятия по боевой готовности
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:50 24.10.2019
У Румунії представили новий склад уряду
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 28.10.2019
Комісар ЄС закликає скоротити європейські виплати Туреччині
07:50 28.10.2019
В Турции спущен на воду траулер проекта ST-192 "Владимир Лиманов" / Фото
19:21 25.10.2019
Туреччина і Росія близькі до угоди про купівлю винищувачів Су-35 - ЗМІ
14:41 25.10.2019
Amnesty International: Анкара насильно висилає біженців в райони бойових дій
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 28.10.2019
У Зеленського розповіли про плани щодо приватизації Одеського припортового заводу
20:20 28.10.2019
Российские инвесторы заявили о желании построить игорную зону в оккупированном Крыму / Фото
20:00 28.10.2019
Крым возглавил рейтинг по недоступности домов для местных жителей
19:45 28.10.2019
Су-30СМ морской авиации провел тренировку с экипажем нового малого ракетного корабля ЧФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд