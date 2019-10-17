Сервера Мустафаева полтора месяца удерживают в изоляции / Фото
|13:19 28.10.2019
|Крым
Крымскотатарский политзаключенный, фигурант «дела о так называемом терроризме» (вторая бахчисарайская группа) Сервер Мустафаев полтора месяца удерживается в полной изоляции, а именно — в «камере-двойнике».
Об этом сообщила супруга политзаключенного Майе Мустафаева на очередной встрече «Крымской солидарности», которая состоялась на полуострове 26 октября, передает ATR.
«Сервер уже полтора месяца находится в камере-двойнике размером 2 на 2 метра. В полной изоляции — один. Таким образом на него оказывается моральное и психологическое давление. <...> Как рассказывает Сервер в своем дневнике (письмах): «Условия содержания в камере ужасные. Воды практически не бывает. В камере в полу образовалось отверстие, откуда время от времени извергается канализация. Еда через день с добавлением свинины. Окно камеры выходит на сторону мусорки. На прогулку выводят на 30 минут, так как не хватает двориков для всех заключенных», — рассказала она.
Ранее сообщалось, что Сервер Мустафаев призывает всех представителей правозащитного, международного, журналистского сообщества приходить на «судебные заседания» в отношении него и других политзаключенных.
Как известно, 11 октября 2017 года в Бахчисарае российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть человек: Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекерьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов и Эрнест Аметов. Крымских татар обвиняют в «террористической деятельности». Сулеймана Асанова оккупанты намерены «судить» как организатора «террористической деятельности. Остальных — как участников.
Во время обысков 21 мая 2018 года в Крыму были задержаны и позже арестованы один из координаторов «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и активист Эдем Смаилов. Крымских татар включили в «дело о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа).
Фото: RFE/RL.
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