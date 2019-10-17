Оккупанты провели в Ялте "военно-патриотическую акцию" Черноморского флота
|17:45 28.10.2019
|Ялта
На набережной города Ялты под руководством командующего Черноморским флотом страны-агрессора вице-адмирала Игоря Осипова прошла военно-патриотическая акция ЧФ Нет выше чести Родине служить!».
Акция была посвящена Дню моряка-надводника, пишет пресс-служба Минобороны России.
В рамках акции были организованы экскурсии на борт малого ракетного корабля «Орехово-Зуево», прибывшего накануне в порт Ялты.
В ходе двухдневного мероприятия для жителей и гостей города была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники, в том числе, бронетранспортёров БТР-82АМ, бронеавтомобилей «Тайфун-К», «Тигр», «Рысь», а также крупнокалиберного и стрелкового вооружения, прошли показательные выступления военнослужащих отдельной бригады морской пехоты, продемонстрировавших элементы рукопашного боя. Посетителям выставки была предоставлена возможность снять пробу с солдатской каши, приготовленной в полевой кухне, пишет пресс-служба
В ходе акции состоялись выступления ансамбля песни и пляски Черноморского флота.
В настоящее время колонна военной техники, задействованной в мероприятиях в Ялте, совершает марш в пункт постоянной дислокации.
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