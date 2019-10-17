На набережной города Ялты под руководством командующего Черноморским флотом страны-агрессора вице-адмирала Игоря Осипова прошла военно-патриотическая акция ЧФ Нет выше чести Родине служить!».

Акция была посвящена Дню моряка-надводника, пишет пресс-служба Минобороны России.

В рамках акции были организованы экскурсии на борт малого ракетного корабля «Орехово-Зуево», прибывшего накануне в порт Ялты.

В ходе двухдневного мероприятия для жителей и гостей города была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники, в том числе, бронетранспортёров БТР-82АМ, бронеавтомобилей «Тайфун-К», «Тигр», «Рысь», а также крупнокалиберного и стрелкового вооружения, прошли показательные выступления военнослужащих отдельной бригады морской пехоты, продемонстрировавших элементы рукопашного боя. Посетителям выставки была предоставлена возможность снять пробу с солдатской каши, приготовленной в полевой кухне, пишет пресс-служба

В ходе акции состоялись выступления ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

В настоящее время колонна военной техники, задействованной в мероприятиях в Ялте, совершает марш в пункт постоянной дислокации.