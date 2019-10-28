Трамп підписав документ про намір вийти з договору про "відкрите небо"

11:15 28.10.2019   Россия

Президент США Дональд Трамп підписав документ, що свідчить про його намір вивести країну з Договору про відкрите небо 1992 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Wall Street Journal із посилання власні джерела.

Офіційно Білий дім не коментував плани вийти з договору, хоча американські ЗМІ повідомляли про це ще на початку жовтня.

Один з чиновників заявив, що дискусії тривають. "З цим президентом все можливе", - сказав чиновник.

Союзницькі країни, включаючи Україну, наполягають на збереженні Договору про відкрите небо, який був розроблений з метою посилення впевненості, що країни не планують напад.

"Договір про відкрите небо є одним з основних міжнародних договорів у сфері європейської безпеки та контролю над озброєнням. Україна зацікавлена ​​у підтримці та реалізації цього Договору", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, на адресу WSJ.

Рішення про вихід з договору, який був підписаний в 1992 році, набув чинності у 2002 році і дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного, може вплинути на здатність американських військових вести повітряне спостереження за Росією та іншими країнами-членами.

Критики в американській адміністрації стверджують, що Росія втручалася в американські моніторингові польоти, використовуючи свої місії для збору розвідки в США.

Американські чиновники заявили, що Росія завадила США та Канаді здійснити політ поблизу військових навчань у центральній Росії 20 вересня.

Це може стати останнім великим міжнародним договором, від якого відмовилася адміністрація США. У серпні США офіційно вийшли з Договору про ядерні сили середньої дальності з Росією, поклавши край епохальному пакту про контроль над озброєннями, що обмежив розробку ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 кілометрів.



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