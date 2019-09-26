Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию на третий этап работ по развитию международного аэропорта Симферополь – строительство новых рулежных дорожек и расширение перрона.

Об этом сегодня, 28 октября, сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России, пишет Крыминформ.

«Для обеспечения плановой интенсивности взлетно-посадочных операций проектной документацией предусмотрено сооружение рулежных дорожек: выводной, которая позволит свести к минимуму использование взлетно-посадочной полосы для руления, магистральной, необходимой для быстрого передвижения самолета от начала до конца ВПП, а также рулежной дорожки скоростного схода, позволяющей воздушному судну быстро освободить взлетно-посадочную полосу», - говорится в сообщении.

Согласно проекту, будет также построен участок перрона, рассчитанный на восемь мест стоянки воздушных судов. Это позволит увеличить общее число мест стоянок в соответствии с прогнозируемыми потребностями аэродрома.

Кроме этого будет построена трансформаторная подстанция, обустроена водосточно-дренажная сеть, стационарные средства технического обслуживания самолетов. Также согласно проекту, будут установлены светосигнальное оборудование и системы электроснабжения, линии связи и управления.

Как сообщили в Главгосэкспертизе, финансирование строительства планируется выполнять за счет федерального и регионального бюджетов, а также средств застройщика.