Медведев распорядился создать игорную зону в оккупированном Крыму
|17:00 28.10.2019
|Крым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону «Золотой берег».
Об єтом сообщает Крыминформ со ссылкой на российские СМИ.
Площадь игорной зоны составит 146 тыс 851 квадратный метр, говорится в распоряжении Медведева, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Создать игорную зону «Золотой берег» на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым площадью 146,8 кв. м», – сказано в тексте распоряжения.
В документе отмечено, что он подготовлен в соответствии с федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведении азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Распоряжение, опубликованное 28 октября, было подписано 22 октября 2019 года.
Министерство финансов оккупированного Крыма в начале сентября направило в федеральный минфин пакет документов на создание в Кацивели вблизи Ялты игорной зоны «Золотой берег» площадью 15 га.
Ялтинский городской совет в декабре прошлого года передал в собственность оккупированного Крыма земельный участок под строительство игорной зоны. На переданном участке находилось несколько недостроенных зданий, трансформаторная станция и домик для отдыха.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны в оккупированном Крыму в июле 2014 года, практически сразу после аннексии полуострова Россией.
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