Председатель правительства России Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону «Золотой берег».

Об єтом сообщает Крыминформ со ссылкой на российские СМИ.

Площадь игорной зоны составит 146 тыс 851 квадратный метр, говорится в распоряжении Медведева, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Создать игорную зону «Золотой берег» на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым площадью 146,8 кв. м», – сказано в тексте распоряжения.

В документе отмечено, что он подготовлен в соответствии с федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведении азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Распоряжение, опубликованное 28 октября, было подписано 22 октября 2019 года.

Министерство финансов оккупированного Крыма в начале сентября направило в федеральный минфин пакет документов на создание в Кацивели вблизи Ялты игорной зоны «Золотой берег» площадью 15 га.

Ялтинский городской совет в декабре прошлого года передал в собственность оккупированного Крыма земельный участок под строительство игорной зоны. На переданном участке находилось несколько недостроенных зданий, трансформаторная станция и домик для отдыха.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны в оккупированном Крыму в июле 2014 года, практически сразу после аннексии полуострова Россией.