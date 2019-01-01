Долги пропагандистского "Первого канала" грозят сорвать вещание из "Останкино"

16:45 28.10.2019   Россия

Эфиры всех клиентов Останкинского телецентра находятся под угрозой.

Об єтом предупредил гендиректор ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" Михаил Шубин, пишет finanz.ru

По словам Шубина, причиной происходящего стали финансовые проблемы ФГУП, вызванные в свою очередь неплатежами со стороны "Первого канала" и его подрядчиков. Долги последних оставляют "Останкино" без четверти или даже трети доходов, и "три-четыре месяца в году телецентр не может ни работать, ни дышать", заявил он.

Из-за отсутствия денег и регламентных работ под угрозой оказалась техническая работа телецентра, т. е. эфиры всех вещателей - клиентов "Останкино", указывает гендиректор ФГУП. Он также отметил, что последние три-четыре года впервые за 15-летнюю практику аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. "Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра, это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем", - заявил топ-менеджер.

Шубин предупредил также о том, что телецентр из-за неплатежей "Первого канала" и его подрядчиков начинает оптимизацию штата. "Мы оставим в телецентре только тех людей, которые напрямую обеспечат его жизнедеятельность и производство", - предупредил он. Телецентр обеспечивает круглосуточную трансляцию более 100 часов телеэфира, и его работу, по данным сайта, сейчас поддерживают около 2000 сотрудников. Телецентр уже начал сокращать штат, в конце августа - начале сентября было уволено около 200 человек, знает источник в "Останкино".

"Останкино" - это крупнейший вещательный центр России, занимающий 280 тысяч кв. м производственных и офисных помещений. Основным источником дохода телецентра являются сдача в аренду помещений и телевизионного оборудования и услуги трансляции сигнала каналов. Помимо "Первого канала", клиенты ФГУПа - НТВ, "Матч ТВ", а также "Общественное телевидение России" (ОТР).

Выручка "Останкино" по РСБУ в 2018 году составила, по данным СПАРК, 6,33 млрд рублей, прибыль от предоставления услуг - 695 млн рублей, чистая прибыль - 267,5 млн рублей. "Первый канал" последние пять лет убыточен, по данным СПАРК, в 2018 году его выручка по РСБУ составила 32,8 млрд рублей, убыток от продаж - 13,1 млрд рублей, а чистый убыток - 6,8 млрд рублей.



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