Команда фільму про кримських татар «Додому» повідомила про перемоги на кінофестивалі / Фото

16:30 28.10.2019   Крым

Знімальна група українського художнього кінофільму про кримських татар «Додому» (кримськотатарською «Evge», в англійському перекладі «Homeward») повідомила про перемоги, здобуті на Босфорському міжнародному кінофестивалі.

Як мовиться в повідомленні, цей фільм українського кінорежисера Нарімана Алієва визнаний найкращим іноземним фільмом 7-го Міжнародного Босфорського кінофестивалю у Стамбулі, а нагороду за найкращу чоловічу роль отримав актор Ахтем Сеітаблаєв, пише Радіо Свобода.

Церемонія нагородження відбулася 25 жовтня у Стамбулі, Наріман Алієв особисто отримав відзнаки, мовиться в повідомленні.

Крім «Додому», за перемогу в цьому конкурсі в категорії найкращого іноземного фільму змагалися ще 8 стрічок із різних країн.

На початку жовтня стало відомо, що фільм «Додому» потрапив у лонг-лист американської кінопремії «Оскар». Стрічка потрапила в перелік із 93 фільмів у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».

Прем’єра фільму відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де він узяв участь у конкурсній програмі «Особливий погляд». В Україні фільм вийде у прокат 7 листопада.

За сюжетом фільму, у кримського татарина Мустафи (його грає Ахтем Сеітаблаєв) у війні на Донбасі гине його старший син. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, щоб повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями.



Ще на цю тему:

17:15 28.10.2019
Бібліотеки окупованого Криму поширюють підручники із пропагандою про кримських татар / Фото
13:19 28.10.2019
Сервера Мустафаева полтора месяца удерживают в изоляции / Фото
10:15 28.10.2019
Члени Меджлісу обговорили ситуацію в Криму з політиками Нідерландів / Фото
11:59 27.10.2019
Кримськотатарський політв'язень заявив про появу онкологічного захворювання
09:01 26.10.2019
У Ризі відбулася акція на підтримку кримських татар і фігурантів “справ Хізб ут-Тахрір”
15:01 25.10.2019
В оккупированном Крыму отклонили жалобу на продление ареста фигурантам «бахчисарайского дела о «терроризме»
14:28 25.10.2019
В мечеть с. Заречное снова пришли сотрудники карательных органов
08:15 25.10.2019
Декларацію прав людини кримськотатарською мовою зареєструють в ООН
19:30 24.10.2019
В окупованому Криму "суд" залишив за ґратами фігурантів "алуштинської справи"
15:15 22.10.2019
Затриманих російською поліцією на Керченському мосту кримчан відпустили / Фото
12:15 22.10.2019
Окупанти затримали ще трьох кримських татар
08:15 22.10.2019
Фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» хочуть помістити у психлікарню — адвокат
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:30 28.10.2019
США и Азербайджан обсудили двусторонние связи в Брюсселе / Фото
13:45 25.10.2019
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 50 млдр долларов
11:00 24.10.2019
Азербайджан и Грузия договорились оптимизировать тарифы на перевозки грузов
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
14:00 24.10.2019
Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
11:20 24.10.2019
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:15 28.10.2019
Скандал у Болгарії: дипломата посольства РФ звинуватили у шпигунстві
14:20 28.10.2019
Члены правящей партии Болгарии лидируют на выборах в крупнейших городах страны
12:45 25.10.2019
У Болгарії обрали нового генерального прокурора попри протести
19:45 23.10.2019
Болгарія співпрацюватиме з Британією у розслідуванні щодо 39 трупів у вантажівці
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
10:30 28.10.2019
Американская компания Conti International покидает проект Анаклия
08:15 28.10.2019
Генсек НАТО встретился с главой грузинского оборонного ведомства / Фото
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 28.10.2019
На Каспийской флотилии РФ завершена итоговая проверка
20:45 28.10.2019
Две субмарины-носители "Калибров" будут заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября
20:10 28.10.2019
Новосибирский авиазавод "Сухого" отправил в Казань первые мотоотсеки стратегического ракетоносца Ту-160
19:30 28.10.2019
На Каспийской флотилии с командирами всех степеней проведены занятия по боевой готовности
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:50 24.10.2019
У Румунії представили новий склад уряду
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 28.10.2019
Комісар ЄС закликає скоротити європейські виплати Туреччині
07:50 28.10.2019
В Турции спущен на воду траулер проекта ST-192 "Владимир Лиманов" / Фото
19:21 25.10.2019
Туреччина і Росія близькі до угоди про купівлю винищувачів Су-35 - ЗМІ
14:41 25.10.2019
Amnesty International: Анкара насильно висилає біженців в райони бойових дій
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 28.10.2019
У Зеленського розповіли про плани щодо приватизації Одеського припортового заводу
20:20 28.10.2019
Российские инвесторы заявили о желании построить игорную зону в оккупированном Крыму / Фото
20:00 28.10.2019
Крым возглавил рейтинг по недоступности домов для местных жителей
19:45 28.10.2019
Су-30СМ морской авиации провел тренировку с экипажем нового малого ракетного корабля ЧФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд