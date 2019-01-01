Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции

16:00 28.10.2019   Греция

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приветствовал повышение международным рейтинговым агентством Standard and Poor's ("Стандард энд Пурс», S&P) рейтинга страны до «ВВ-« с позитивным прогнозом.

«Повышение кредитного рейтинга Греции со стороны Standard & Poor's доказывает, что наша экономика становится все сильнее», - написал Мицотакис в своем «Твиттере», пишет finanz.ru

«Наша программа реформ направлена на привлечение инвестиций, создание рабочих мест, ускорение роста и восстановление доверия к нашей экономике», - подчеркнул премьер, добавив, что правительство «полностью привержено этому».

Базирующееся в Нью-Йорке международное рейтинговое агентство S&P повысило в пятницу рейтинг Греции до «ВВ-« с «B+» с позитивным прогнозом, хотя он еще на три ступени отстает от инвестиционного. «Наши рейтинги по Греции отражают улучшение ее экономических перспектив, сопровождаемое хорошими бюджетными показателями и благоприятной структурой государственного долга», заявило Standard & Poor's, отметив при этом, что у страны «все еще остаются высокий внешний долг и внутренний государственный долг, банковская система по-прежнему находится под давлением из-за большого объема проблемных кредитов».

Министр финансов Греции Христос Стайкурас назвал повышение Standard and Poor's рейтинга Греции положительным развитием, показывающим, что экономика страны делает еще один шаг к возвращению к полной нормализации. «Это свидетельствует о том, что доверие к стране постепенно укрепляется в результате стабильного управления и реализации согласованного экономического плана», - сказал министр. По его словам, экономический штаб правительства «продолжает систематически работать, чтобы страна как можно скорее вернулась к инвестиционному кредитному рейтингу путем постоянных его повышений». Эти повышения, отмечает Стайкурас, будут оказывать положительное воздействие на экономику Греции.



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