ЮВО: На совместных международных учениях созданы сводные боевые расчеты ЗРК России и Египта
|15:45 28.10.2019
|Крым
Впервые сводные боевые расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны России и Египта созданы в ходе совместного международного учения «Стрела Дружбы-2019» в Арабской Республике Египет.
«Решение об их формировании было принято в ходе достигнутых ранее договоренностей с нашими египетскими коллегами на планирующих конференциях», – цитирует руководителя учений от российской стороны полковника Валерия Черныша пресс-служба Минобороны России.
«Распределение личного состава организовано таким образом, чтобы участники учения получили максимальную возможность обмена опытом в ходе практических действий в сложных условиях африканской пустыни», – уточнил полковник.
Боевое слаживание военнослужащих России и Египта проводится на зенитных ракетных комплексах российского производства «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», переносных зенитных ракетных комплексах «Игла-С», а также самоходных установках «Шилка-М4», состоящих на вооружении Египетских вооруженных сил».
В учениях от российской стороны принимают участие более 100 зенитчиков Южного военного округа из подразделений, дислоцированных в Волгоградской области, Краснодарском крае, Северной Осетии и оккупированном Крыму.
Боевую технику противовоздушной обороны (ПВО) Египетских вооруженных сил продемонстрировали российским зенитчикам на статическом показе в ходе совместного российско-египетского учения «Стрела дружбы-2019» в Египте.
На показе представлены десятки единиц боевой техники, в том числе: зенитные ракетные комплексы (ЗРК) российского производства «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», С-125 «Печора» на гусеничных шасси, ЗРК «Куб» на колесной базе, переносные ЗРК «Игла-С», самоходные установки «Шилка-М4», а также военные внедорожники для стрелков-зенитчиков ПЗРК «Игла-С».
Вся техника имеет камуфлированный окрас песочного цвета для применения в условиях пустыни и полупустыни.
Кроме того, командование ПВО Египта показало методический фильм о подготовке специалистов-зенитчиков и об оснащении военной техникой своей армии.
Ознакомительные занятия прошли на территории учебного тактического центра войск ПВО Арабской Республики Египет под Каиром.
Совместное российско-египетское учение войск ПВО «Стрела Дружбы-2019» проводится впервые и проходит на территории учебного тактического центра войск ПВО Арабской Республики Египет под Каиром с 26 октября по 7 ноября.
Совместное учение организовано в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2019 год и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.
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