США и Азербайджан обсудили двусторонние связи в Брюсселе / Фото
|15:30 28.10.2019
|Азербайджан
В рамках визита в Брюссель, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, по инициативе американской стороны встретился с министром обороны США Марком Эспером.
Об єтом сообщает в понедельник, 28 октября, Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.
Стороны обсудили двусторонние связи между Азербайджаном и США, а также перспективы развития военных связей в рамках НАТО, в то числе дальнейшее расширение сотрудничества в военной и военно-технической сферах, в области военного образования и военной медицины, вопросы региональной и глобальной безопасности.
На встрече также состоялся обмен мнениями по участию азербайджанских миротворцев в небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.
Фото с сайта Trend.
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