Оккупированній Россией Крым ухудшил показатели по научно-технологическому развитию.

Индекс рассчитывался на основе 19 показателей Росстата, объединенных в 4 группы: «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической деятельности». Максимальный индекс может достигать 100, пишет РИА «Новый День»/

Издание сообщает, что Крым занимает 65 место из 85. Индекс составляет 25,42. Год назад этот показатель составлял 26,42.

В оккупированном Севастополе ситуация чуть лучше: за год город увеличил индекс научно-технологического развития с 24,67 до 27,33 и занял 59 место.

В целом, по данным Росстата, затраты на научные исследования и разработки по итогам 2018 года в РФ выросли лишь на 1%, и составляют в последние годы примерно одну и ту же долю в ВВП – около 1,1%. Это существенно ниже, чем во многих развитых странах мира, отмечают аналитики РИА «Рейтинг», проводившие исследования. Доля инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров в РФ составляет порядка 7%, в то время как во многих развитых западноевропейских государствах этот показатель в два раза выше.