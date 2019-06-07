Сьогодні відбудеться черговий етап переговорів між Україною та РФ щодо транзиту газу
|14:40 28.10.2019
|Украина
Черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та ЄС, у питаннях щодо транзиту газу в Європу, пройде в понеділок в Брюсселі.
Про це повідомляється на сайті Єврокомісії, передає УНН.
“Пан Марош Шефчовіч очолить тристоронні газові переговори між Росією та Україною”, — йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомили учасники сторін, в цей раз вони налаштовані більш конструктивно і оптимістично.
Приводом для майбутніх консультацій стало питання продовження контракту на транзит газу з Росії до Європи через територію України після 2019 року, так як чинна десятирічна угода закінчується вже в кінці грудня.
Останні тристоронні газові консультації між Росією, Україною і Євросоюзом відбулись 19 вересня і вперше за останні роки пройшли в оптимістичному ключі.
Заступник голови Єврокомісії у справах Енергосоюз Марош Шефчовіч також відзначав, що на зустрічі була “дуже позитивна і конструктивна атмосфера”.
Нагадаємо, Міненерго РФ на цьому тижні також повідомляло, що заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський провів зустріч старших посадових осіб тристоронніх консультацій у форматі Російська Федерація-Європейський Союз-Україна з питання транзиту російського газу через територію України європейським споживачам після 2019 року.
Додамо, що Україна, ЄС та РФ на консультаціях обговорили підписання угоди між двома операторами ГТС.
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