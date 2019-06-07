Черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та ЄС, у питаннях щодо транзиту газу в Європу, пройде в понеділок в Брюсселі.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії, передає УНН.

“Пан Марош Шефчовіч очолить тристоронні газові переговори між Росією та Україною”, — йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомили учасники сторін, в цей раз вони налаштовані більш конструктивно і оптимістично.

Приводом для майбутніх консультацій стало питання продовження контракту на транзит газу з Росії до Європи через територію України після 2019 року, так як чинна десятирічна угода закінчується вже в кінці грудня.

Останні тристоронні газові консультації між Росією, Україною і Євросоюзом відбулись 19 вересня і вперше за останні роки пройшли в оптимістичному ключі.

Заступник голови Єврокомісії у справах Енергосоюз Марош Шефчовіч також відзначав, що на зустрічі була “дуже позитивна і конструктивна атмосфера”.

Нагадаємо, Міненерго РФ на цьому тижні також повідомляло, що заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський провів зустріч старших посадових осіб тристоронніх консультацій у форматі Російська Федерація-Європейський Союз-Україна з питання транзиту російського газу через територію України європейським споживачам після 2019 року.

Додамо, що Україна, ЄС та РФ на консультаціях обговорили підписання угоди між двома операторами ГТС.