Члены правящей партии Болгарии лидируют на выборах в крупнейших городах страны

14:20 28.10.2019   Болгария

Представители правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) лидируют на выборах в местные органы власти в крупнейших городах страны. 

Об этом свидетельствуют первые данные, представленные в понедельник, 28 октября, Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Болгарии на официальном сайте, пишет ТАСС.

После обработки 11,35% протоколов в борьбе за пост мэра Софии лидирует действующий градоначальник Йорданка Фандыкова, которая набрала 37,28% голосов избирателей, ее оппонентом во втором туре голосования станет независимый кандидат Майя Манолова (26,15%), которую поддерживает оппозиционная Болгарская социалистическая партия (БСП). 

В Пловдиве, на основании обработки 26,57% протоколов, во второй тур выходят Здравко Димитров (ГЕРБ, 34,85%) и представитель местной коалиции "Национальный фронт спасения Болгарии" Славчо Атанасов (17,08%). 

В Варне, где обработаны 23,7% протоколов, больше 50% голосов в первом туре получает Иван Портных (ГЕРБ), набирающий 50,21% голосов избирателей, у представителя БСП Анелии Клисаровой - 14,45%.

Лидер ГЕРБ, премьер-министр Бойко Борисов в воскресенье отметил важность победы, особенно в столице страны. По его словам, "уверенная победа означает стабильность управления".

На посты в 1968 местных администрациях в Болгарии претендует 36 251 кандидат от 59 партий и семи коалиций, из них 29 493 человек - на мандаты депутатов. В стране было открыто 11 600 участков для голосования. Кандидат на пост мэра считается выбранным в первом туре, если получит поддержку более 50% избирателей. Если никто из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов, то 3 ноября состоится второй тур голосования, выбирать будут из двух кандидатов, получивших наибольшую поддержку.



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