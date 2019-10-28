У Криму дітей перетворюють на гарматне м'ясо / Фото, відео
|14:00 28.10.2019
|Крым
В окупованому Російською Федерацією Криму не припиняються мілітаристські акції з дітьми.
Про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє користувач під ніком "RoksolanaToday&Крим25%", публікуючи фото і відео, зроблені в Джанкої, пише Апостроф.
Акція з дітьми відбулася в суботу, 26 жовтня.
За словами учасників заходу, діти займалися парашутно-десантною підготовкою і вчилися вести бій. Всіх одягли в військову форму.
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