В окупованому Російською Федерацією Криму не припиняються мілітаристські акції з дітьми.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє користувач під ніком "RoksolanaToday&Крим25%", публікуючи фото і відео, зроблені в Джанкої, пише Апостроф.



Акція з дітьми відбулася в суботу, 26 жовтня.

За словами учасників заходу, діти займалися парашутно-десантною підготовкою і вчилися вести бій. Всіх одягли в військову форму.