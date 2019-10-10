В акваторию торгового порта Керчи зашли пять военных катеров / Видео
|09:00 28.10.2019
|Керчь
В акваторию торгового порта Керчи 27 октября, примерно в 11:30 часов, зашли 5 военных катеров.
Об этом сообщает журналист Керчь.ФМ. Цель их захода в порт пока неизвестна.
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