У Києві 27 жовтня відбулася зустріч Мустафи Джемілєва, Рефата Чубарова і членів Меджлісу кримськотатарського народу з депутатами та активом політичної партії Нідерландів "Демократи 66".

Як повідомляє портал Крим.Реалії з посиланням на члена Меджлісу Гаяну Юксель, зустріч відбулася в київському офісі цього представницького органу, пише Укрінформ.

"Гостей цікавили питання, пов'язані з Кримом, бесіда була дуже конкретною і змістовною. Зокрема, обговорювалася загальна ситуація в Криму, можлива стратегія і кроки для повернення Криму, перспектива / прогноз стану кримськотатарського народу в майбутні роки, питання кримськотатарської діаспори у світі, взаємодії та лобі кримської проблеми в європейських та інших міжнародних організаціях", – зазначила Юксель.

За її словами, також обговорили проблему невиконання інститутами ЄС рішень, спрямованих на підтримку України, і рішень, пов'язаних із правами корінного народу Криму – кримських татар.

"Європа дуже різна, і у неї теж різні політичні сили", – процитувала член Меджлісу нідерландських гостей.

"Торкнулися і питання голосування голландської делегації цього року за повернення Росії в ПАРЄ, що відбувалося на тлі досі незакритого розслідування причин і наслідків катастрофи літака рейсу МН-17 у 2014 році. Гості запевнили, що представники саме їхньої політичної партії повністю підтримують збереження територіальної цілісності України і виступають за дотримання прав людини", – заявила Гаяна Юксель.

Зазначається, що партію "Демократи 66" (D66) у парламенті Нідерландів представляють 19 депутатів (зі 150), вона належить до коаліції.

Як повідомлялося, Україна подякувала керівництву ООН за офіційне визнання порушень Женевських конвенцій з боку Росії, яка свідомо переселяє людей з материкової частини в український Крим у спробах змінити демографію окупованого півострова.

З такою заявою виступив постпред України при ООН Володимир Єльченко під час презентації доповіді генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму.

Фото: Гаяна Юксель, Facebook