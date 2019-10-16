Члени Меджлісу обговорили ситуацію в Криму з політиками Нідерландів / Фото
|10:15 28.10.2019
|Крым
У Києві 27 жовтня відбулася зустріч Мустафи Джемілєва, Рефата Чубарова і членів Меджлісу кримськотатарського народу з депутатами та активом політичної партії Нідерландів "Демократи 66".
Як повідомляє портал Крим.Реалії з посиланням на члена Меджлісу Гаяну Юксель, зустріч відбулася в київському офісі цього представницького органу, пише Укрінформ.
"Гостей цікавили питання, пов'язані з Кримом, бесіда була дуже конкретною і змістовною. Зокрема, обговорювалася загальна ситуація в Криму, можлива стратегія і кроки для повернення Криму, перспектива / прогноз стану кримськотатарського народу в майбутні роки, питання кримськотатарської діаспори у світі, взаємодії та лобі кримської проблеми в європейських та інших міжнародних організаціях", – зазначила Юксель.
За її словами, також обговорили проблему невиконання інститутами ЄС рішень, спрямованих на підтримку України, і рішень, пов'язаних із правами корінного народу Криму – кримських татар.
"Європа дуже різна, і у неї теж різні політичні сили", – процитувала член Меджлісу нідерландських гостей.
"Торкнулися і питання голосування голландської делегації цього року за повернення Росії в ПАРЄ, що відбувалося на тлі досі незакритого розслідування причин і наслідків катастрофи літака рейсу МН-17 у 2014 році. Гості запевнили, що представники саме їхньої політичної партії повністю підтримують збереження територіальної цілісності України і виступають за дотримання прав людини", – заявила Гаяна Юксель.
Зазначається, що партію "Демократи 66" (D66) у парламенті Нідерландів представляють 19 депутатів (зі 150), вона належить до коаліції.
Як повідомлялося, Україна подякувала керівництву ООН за офіційне визнання порушень Женевських конвенцій з боку Росії, яка свідомо переселяє людей з материкової частини в український Крим у спробах змінити демографію окупованого півострова.
З такою заявою виступив постпред України при ООН Володимир Єльченко під час презентації доповіді генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму.
Фото: Гаяна Юксель, Facebook
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