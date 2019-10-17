Корабельные расчеты центра управления корабельных соединений Каспийской флотилии провели совместное учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов воздушного противника.

В учебных мероприятиях приняли участие экипажи более 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения флотилии, в том числе ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Волгодонск», «Махачкала» и «Астрахань», пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе занятия были отработаны элементы организация управления силами и средствами противовоздушной обороны (ПВО) при отражении ударов средств воздушного нападения условного противника по пунктам базирования и кораблям в море, различные способы целераспределения и постановки огневых задач по каналам связи пунктов ПВО кораблей.

Мероприятия проведены в рамках плана боевой подготовки дежурных сил Каспийской флотилии, обеспечивающих безопасность корабельной группировки флотилии в пунктах стоянки кораблей и в море.

Пресс-центр также сообщает, что подразделения морской пехоты Каспийской флотилии провели на полигоне Аданак в Республике Дагестан занятия по огневой подготовке, выполнив упражнения стрельб из штатного стрелкового вооружения военнослужащих.

В течение нескольких дней морпехи флотилии выполняли учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения, военной техники, стрелкового оружия, оборудования фортификационных сооружений и организации взаимодействия на горной и равнинной местности в ночное время суток.

На этапах выполнения практических действий с оружием военнослужащие отработали вопросы ведения огня из автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 с использованием приборов и прицелов ночного видения, тепловизионного оборудования.

Ночные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих подразделений морской пехоты флотилии. При их проведении особое внимание уделяется подготовке мишенных позиций, которые должны быть подсвечены. Также стрелки используют трассирующие боеприпасы для наблюдения за траекторией стрельбы и ее результатом.