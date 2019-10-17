Зенитчики Каспийской флотилии отразили удары средств воздушного нападения условного противника

13:30 28.10.2019   Россия

Корабельные расчеты центра управления корабельных соединений Каспийской флотилии провели совместное учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов воздушного противника.

В учебных мероприятиях приняли участие экипажи более 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения флотилии, в том числе ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Волгодонск», «Махачкала» и «Астрахань», пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе занятия были отработаны элементы организация управления силами и средствами противовоздушной обороны (ПВО) при отражении ударов средств воздушного нападения условного противника по пунктам базирования и кораблям в море, различные способы целераспределения и постановки огневых задач по каналам связи пунктов ПВО кораблей.

Мероприятия проведены в рамках плана боевой подготовки дежурных сил Каспийской флотилии, обеспечивающих безопасность корабельной группировки флотилии в пунктах стоянки кораблей и в море.

Пресс-центр также сообщает, что подразделения морской пехоты Каспийской флотилии провели на полигоне Аданак в Республике Дагестан занятия по огневой подготовке, выполнив упражнения стрельб из штатного стрелкового вооружения военнослужащих.

В течение нескольких дней морпехи флотилии выполняли учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения, военной техники, стрелкового оружия, оборудования фортификационных сооружений и организации взаимодействия на горной и равнинной местности в ночное время суток.

На этапах выполнения практических действий с оружием военнослужащие отработали вопросы ведения огня из автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 с использованием приборов и прицелов ночного видения, тепловизионного оборудования.

Ночные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих подразделений морской пехоты флотилии. При их проведении особое внимание уделяется подготовке мишенных позиций, которые должны быть подсвечены. Также стрелки используют трассирующие боеприпасы для наблюдения за траекторией стрельбы и ее результатом.



Ще на цю тему:

21:00 28.10.2019
На Каспийской флотилии РФ завершена итоговая проверка
15:45 28.10.2019
ЮВО: На совместных международных учениях созданы сводные боевые расчеты ЗРК России и Египта
15:15 28.10.2019
ЮВО: Ударные вертолеты отработали огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа в ночных условиях
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
07:30 28.10.2019
ЮВО: В Египте начались первые совместные российско-египетские учения с участием крымских военных
21:00 24.10.2019
ЮВО: За летний период российские военные более 550 раз выполняли боевые стрельбы в горах и на побережье Абхазии
15:15 24.10.2019
ЮВО: На Кубани экипажи вертолетов выполнили боевые стрельбы на предельно малых высотах
11:20 24.10.2019
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
21:20 22.10.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии завершили учебные сборы на полигонах
21:10 22.10.2019
Корабли Каспийской флотилии вернулись в пункты базирования, выполнив пуски крылатых ракет
19:40 22.10.2019
ЮВО: Снайперы отработали действия в горно-лесистой местности
15:30 22.10.2019
Ракетные комплексы Черноморского флота оккупантов "отстрелялись" по морским целям
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:30 28.10.2019
США и Азербайджан обсудили двусторонние связи в Брюсселе / Фото
13:45 25.10.2019
Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 50 млдр долларов
11:00 24.10.2019
Азербайджан и Грузия договорились оптимизировать тарифы на перевозки грузов
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
16:45 24.10.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошел единый день артиллерийского огня
14:00 24.10.2019
Россия направила Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
11:20 24.10.2019
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:15 28.10.2019
Скандал у Болгарії: дипломата посольства РФ звинуватили у шпигунстві
14:20 28.10.2019
Члены правящей партии Болгарии лидируют на выборах в крупнейших городах страны
12:45 25.10.2019
У Болгарії обрали нового генерального прокурора попри протести
19:45 23.10.2019
Болгарія співпрацюватиме з Британією у розслідуванні щодо 39 трупів у вантажівці
Всі новини країни
Греция Греция
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
10:30 28.10.2019
Американская компания Conti International покидает проект Анаклия
08:15 28.10.2019
Генсек НАТО встретился с главой грузинского оборонного ведомства / Фото
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 25.10.2019
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 28.10.2019
На Каспийской флотилии РФ завершена итоговая проверка
20:45 28.10.2019
Две субмарины-носители "Калибров" будут заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября
20:10 28.10.2019
Новосибирский авиазавод "Сухого" отправил в Казань первые мотоотсеки стратегического ракетоносца Ту-160
19:30 28.10.2019
На Каспийской флотилии с командирами всех степеней проведены занятия по боевой готовности
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:50 24.10.2019
У Румунії представили новий склад уряду
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 28.10.2019
Комісар ЄС закликає скоротити європейські виплати Туреччині
07:50 28.10.2019
В Турции спущен на воду траулер проекта ST-192 "Владимир Лиманов" / Фото
19:21 25.10.2019
Туреччина і Росія близькі до угоди про купівлю винищувачів Су-35 - ЗМІ
14:41 25.10.2019
Amnesty International: Анкара насильно висилає біженців в райони бойових дій
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 28.10.2019
У Зеленського розповіли про плани щодо приватизації Одеського припортового заводу
20:20 28.10.2019
Российские инвесторы заявили о желании построить игорную зону в оккупированном Крыму / Фото
20:00 28.10.2019
Крым возглавил рейтинг по недоступности домов для местных жителей
19:45 28.10.2019
Су-30СМ морской авиации провел тренировку с экипажем нового малого ракетного корабля ЧФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд