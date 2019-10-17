Зенитчики Каспийской флотилии отразили удары средств воздушного нападения условного противника
|13:30 28.10.2019
|Россия
Корабельные расчеты центра управления корабельных соединений Каспийской флотилии провели совместное учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов воздушного противника.
В учебных мероприятиях приняли участие экипажи более 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения флотилии, в том числе ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Волгодонск», «Махачкала» и «Астрахань», пишет пресс-служба Минобороны России.
В ходе занятия были отработаны элементы организация управления силами и средствами противовоздушной обороны (ПВО) при отражении ударов средств воздушного нападения условного противника по пунктам базирования и кораблям в море, различные способы целераспределения и постановки огневых задач по каналам связи пунктов ПВО кораблей.
Мероприятия проведены в рамках плана боевой подготовки дежурных сил Каспийской флотилии, обеспечивающих безопасность корабельной группировки флотилии в пунктах стоянки кораблей и в море.
Пресс-центр также сообщает, что подразделения морской пехоты Каспийской флотилии провели на полигоне Аданак в Республике Дагестан занятия по огневой подготовке, выполнив упражнения стрельб из штатного стрелкового вооружения военнослужащих.
В течение нескольких дней морпехи флотилии выполняли учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения, военной техники, стрелкового оружия, оборудования фортификационных сооружений и организации взаимодействия на горной и равнинной местности в ночное время суток.
На этапах выполнения практических действий с оружием военнослужащие отработали вопросы ведения огня из автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 с использованием приборов и прицелов ночного видения, тепловизионного оборудования.
Ночные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих подразделений морской пехоты флотилии. При их проведении особое внимание уделяется подготовке мишенных позиций, которые должны быть подсвечены. Также стрелки используют трассирующие боеприпасы для наблюдения за траекторией стрельбы и ее результатом.
Ще на цю тему:
На Каспийской флотилии РФ завершена итоговая проверка
ЮВО: На совместных международных учениях созданы сводные боевые расчеты ЗРК России и Египта
ЮВО: Ударные вертолеты отработали огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа в ночных условиях
ЮВО: В Египте начались первые совместные российско-египетские учения с участием крымских военных
ЮВО: За летний период российские военные более 550 раз выполняли боевые стрельбы в горах и на побережье Абхазии
ЮВО: На Кубани экипажи вертолетов выполнили боевые стрельбы на предельно малых высотах
ЮВО: Летчики армейской авиации на российской базе в Армении выполнили пуски управляемых ракет
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии завершили учебные сборы на полигонах
Корабли Каспийской флотилии вернулись в пункты базирования, выполнив пуски крылатых ракет
ЮВО: Снайперы отработали действия в горно-лесистой местности