В Абхазии личный состав зенитных ракетных подразделений российской военной базы отразил налет штурмовой авиации условного противника на военные объекты соединения.

На огневых позициях расчеты зенитно-ракетных комплексов выполнили засечку, классификацию, сопровождение и уничтожение одиночных и групповых воздушных целей электронными пусками ракет, пишет пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащие закрепили навыки по маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению техники из походного положения в боевое, разведке и сопровождению воздушных целей в условиях радиопомех противника.

Особое внимание на учении уделялось работе на современных радиолокационных станциях зенитных ракетных комплексов (ЗРК) при обнаружении воздушных объектов на различных дальностях, в том числе максимальных.

Мероприятие проводилось в рамках тренировки по управлению огнем силами и средствами подразделений противовоздушной обороны военной базы.

Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники ПВО, в том числе С-300 «Фаворит», «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные ЗРК «Игла».