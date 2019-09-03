Египет заинтересован в том, чтобы начать закупки российского зерна через закрытые порты оккупированного Крыма.

Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров республики - постоянный представитель оккупированного Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Мы встречались с египтянами. Они говорят, что очень заинтересованы в наращивании поставок российского зерна. И их устраивает, если это зерно будут отправлять через порты Крыма", - рассказал Мурадов.

По его словам, у портов есть возможности для этого. Элеваторы имеются около Керчи, Евпатории и в других районах Крыма, а также в Севастополе.

"Интересует, конечно, поставка других сельскохозяйственных продуктов в виде консервов: овощных, фруктовых, рыбных. Производство рыбной муки - тоже направление очень перспективное, потому что у нас ее можно производить в больших количествах, эта мука идет на корм не только рыбе, но скоту, птице. Мы сейчас занимаемся проектом создания такого предприятия", - отметил Мурадов.

Он добавил, что также перспективна для сотрудничества с африканскими странами сфера туризма. "Северная Африка находится в зоне пустынной, жаркой. Мы недавно встречались с представителями арабских стран, у которых почти такой же климат, особенно в жаркое время года многие хотели бы приехать для отдыха на наши крымские курорты. Для африканских стран это тоже очень хорошее, перспективное направление", - рассказал собеседник.