Российское зерно хотят поставлять в Египет через порты оккупированного Крыма
|12:40 28.10.2019
|Крым
Египет заинтересован в том, чтобы начать закупки российского зерна через закрытые порты оккупированного Крыма.
Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров республики - постоянный представитель оккупированного Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Мы встречались с египтянами. Они говорят, что очень заинтересованы в наращивании поставок российского зерна. И их устраивает, если это зерно будут отправлять через порты Крыма", - рассказал Мурадов.
По его словам, у портов есть возможности для этого. Элеваторы имеются около Керчи, Евпатории и в других районах Крыма, а также в Севастополе.
"Интересует, конечно, поставка других сельскохозяйственных продуктов в виде консервов: овощных, фруктовых, рыбных. Производство рыбной муки - тоже направление очень перспективное, потому что у нас ее можно производить в больших количествах, эта мука идет на корм не только рыбе, но скоту, птице. Мы сейчас занимаемся проектом создания такого предприятия", - отметил Мурадов.
Он добавил, что также перспективна для сотрудничества с африканскими странами сфера туризма. "Северная Африка находится в зоне пустынной, жаркой. Мы недавно встречались с представителями арабских стран, у которых почти такой же климат, особенно в жаркое время года многие хотели бы приехать для отдыха на наши крымские курорты. Для африканских стран это тоже очень хорошее, перспективное направление", - рассказал собеседник.
Ще на цю тему:
Оккупанты готовят севастопольский 13-й судоремонтный завод к передаче в состав санкционной «ОСК»
Ефекту дії «азовського пакету санкцій» Макрона-Меркель вичерпано
Втрати українських портів з 2014 року обчислюються мільярдами
В оккупированном Крыму обсудили вопросы развития морских портов
Решение о передаче Севастопольского морпорта в федеральную собственность могут отменить
Ранее выделенного на спасение "Севморпорту" - оказалось недостаточно
Строительство яхтенной марины в Балаклаве за год подорожало вдвое
В Севастополе спасатели ликвидировали пожар на корабле / Видео