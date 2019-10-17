Более 1,5 тысяч школьников Севастополя пополнили ряды Юнармии
|09:15 28.10.2019
|Севастополь
В оккупированном Севастополе более 1,5 тысяч учащихся среднеобразовательных учреждений приняли участие в торжественной церемонии вступления в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Мероприятие уже приобрело "ежегодный общегородской характер" и в этот раз прошло на площади у памятника Матросу и Солдату, сообщает пресс-служба Минобороны России.
На церемонии присутствовал командующий Черноморским флотом оккупантов вице-адмирал Игорь Осипов.
Юные "патриоты" произнесли слова клятвы и торжественно пообещали: «Всегда быть защитниками слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, готовиться к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины, и быть патриотами и достойными гражданами России!», пишет пресс-служба МО.
В мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной властей города Севастополя, военнослужащие ЧФ, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова и родители школьников.
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