В оккупированном Севастополе более 1,5 тысяч учащихся среднеобразовательных учреждений приняли участие в торжественной церемонии вступления в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Мероприятие уже приобрело "ежегодный общегородской характер" и в этот раз прошло на площади у памятника Матросу и Солдату, сообщает пресс-служба Минобороны России.

На церемонии присутствовал командующий Черноморским флотом оккупантов вице-адмирал Игорь Осипов.

Юные "патриоты" произнесли слова клятвы и торжественно пообещали: «Всегда быть защитниками слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, готовиться к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины, и быть патриотами и достойными гражданами России!», пишет пресс-служба МО.

В мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной властей города Севастополя, военнослужащие ЧФ, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова и родители школьников.