Суд Амстердаму заарештував акції оператора "Турецького потоку"

12:20 28.10.2019   Россия

Рішенням окружного суду Амстердама заарештовано 100% акцій компанії South Stream Transport BV, яка займається будівництвом газопроводу "Турецький потік", що має постачати газ із РФ по дну Чорного моря в європейську частину Туреччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив глава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

"23 жовтня 2019 року Окружний суд міста Амстердама арештував 100% акцій "Південного потоку" (South Stream Transport BV), яка, до речі, відповідає за будівництво та управління "Турецьким потоком"), - повідомив Вітренко у Facebook.

Він зазначив, що це було зроблено у зв'язку з розглядом справи про шахрайські дії "Газпрому" при передачі цих акцій компанії "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, як судові виконавці почали заморозку активів "Газпрому" в Нідерландах за позовом "Нафтогазу".

"Багато інших активів "Газпрому" судовим виконавцям вдалося заарештувати ще тоді", - додав Вітренко.

У South Stream при цьому заявляють, що арешт акцій компанії не відіб'ється на роботі "Турецького потоку".

Президент РФ Владімір Путін раніше заявляв, що газ по газопроводу "Турецький потік" потече до Туреччини до кінця 2019 року.



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