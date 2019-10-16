Порт Рені протягом січня-вересня 2019-го року збільшив обсяги перевалки вантажів на 5,2% – до 981,25 тисяч тонн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Основний приріст обсягів перевалки в порту забезпечили сипучі та зернові вантажі. Перевалка зерна в порту за 9 місяців зросла на 31,9%, а загальна перевалка сипучих вантажів збільшилася на 7,4% і досягла 951,88 тис. тонн, пише Національний Промисловий Портал.

.

Перевалка наливних вантажів знизилася на 35,6% до 23,37 тис. тонн. Переробка тарно-штучних вантажів скоротилася на 42% – до 6 тис. тонн. Зокрема, перевалка хімічних вантажів і мінеральних добрив склав 5,99 тисяч тонн.