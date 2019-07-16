Казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба» і компанія “Airbus Helicopters» підписали Меморандум про розвиток можливостей України здійснювати пошуково-рятувальні операції у відкритому морі за допомогою вертольота моделі Н225.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Крила.

15 жовтня 2019 року Міністр інфраструктури Владислав Криклій провів зустріч з Жан-Батистом Джеббарі, Міністром транспорту Французької Республіки, Міністерства екологічного та інклюзивного переходу Франції.

Учасники зустрічі обговорили питання двостороннього співробітництва в галузі транспорту, зокрема, в залізничній, авіаційній, автодорожньої та морській галузях, а також можливості для інвестицій в інфраструктурні проєкти в Україні.

В рамках офіційної зустрічі між казенним підприємством «Морська пошуково-рятувальна служба» та компанією «Airbus Helicopters» був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку можливостей України здійснювати пошуково-рятувальні операції у відкритому морі за допомогою вертольота моделі Н225.

Міністр інфраструктури позитивно відзначив результати двостороннього співробітництва.

«Я радий вітати сьогодні співпраця КП «Морська пошуково-рятувальна служба» з компанією «Airbus Helicopters». Це великий крок вперед», – зазначив Владислав Криклій.

Раніше повідомлялося, що французька компанія Airbus Helicopters доставить в Україну ще дві-три одиниці вертолітної техніки до кінця 2019 року в рамках контракту на постачання українському МВС 55 багатоцільових вертольотів.

Згідно з укладеною в травні 2018 року міжурядової угоди між Україною і Францією, а також підписаного в липні контрактом українського МВС з Airbus Helicopters, французька сторона забезпечить до 2021 року постачання Україні 55 вертольотів класу Н-225, H-145 і H-125 загальною вартістю 55 млрд EUR0 для створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільної оборони в країні.

В цілому, в рамках контракту в Україну буде поставлено 21 переобладнаний вертоліт моделі H225, 10 нових вертольотів моделі H145, і 24 нових вертольотів моделі H125. Закуповувана європейська вертолітна техніка буде експлуатуватися підрозділами ДСНС, Прикордонної служби та Нацгвардії України.

Морська пошуково-рятувальна служба (далі — МПРС) утворена з метою забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України як держави прапора і прибережної держави.

Головне завдання МПРС — забезпечення несення постійної пошуково-рятувальної готовності для оперативного порятунку людей, надання їм невідкладної медичної допомоги та евакуації в безпечне місце.



Фото: Eugeni Reguill