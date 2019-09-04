Четыре страны НАТО создают региональное командование специальных операций
|11:30 28.10.2019
|Россия
Министры обороны Хорватии, Венгрии, Словакии и Словении подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию регионального командования специальных операций (R-SOCC).
Об этом сообщает сайт Североатлантического альянса, пишет Интерфакс.
"Под руководством Венгрии эта многонациональная команда повысит способность этих четырех стран эффективно использовать свои спецподразделения", - говорится в сообщении.
Планируется, что R-SOCC приобретет начальные функциональные возможности в январе 2021г., и ожидается, что он будет полностью функционировать до декабря 2024 года.
Отмечается, что командование позволит каждой стране использовать свои собственные взносы отдельно, но пользоваться выгодой от интегрированной структуры R-SOCC после активации для развертывания.
"Поскольку Специальные оперативные силы являются чрезвычайно универсальным инструментом в современном конфликте, эта церемония подписания делает важный шаг к укреплению специальных сил в регионе и усиление сотрудничества и взаимодействия в Альянсе", - сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
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