Президент України Володимир Зеленський призначив заступником Постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим координатора громадської організації КримSОS Тамілу Ташеву.

Відповідне розпорядження № 357/2019 опубліковане на офіційному сайті глави держави, пише Укрінформ.

"Призначити Ташеву Тамілу Равілівну заступником Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в документі.

Як відомо, Указом президента України № 454/2019 від 25 червня 2019 року призначений Постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим був призначений Антон Кориневич.