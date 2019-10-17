Координаторка КримSОS стала заступницею представника президента у Криму
|11:00 28.10.2019
|Крым
Президент України Володимир Зеленський призначив заступником Постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим координатора громадської організації КримSОS Тамілу Ташеву.
Відповідне розпорядження № 357/2019 опубліковане на офіційному сайті глави держави, пише Укрінформ.
"Призначити Ташеву Тамілу Равілівну заступником Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в документі.
Як відомо, Указом президента України № 454/2019 від 25 червня 2019 року призначений Постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим був призначений Антон Кориневич.
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