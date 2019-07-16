Комісар ЄС закликає скоротити європейські виплати Туреччині

10:45 28.10.2019   Турция

Комісар ЄС з питань бюджету Гюнтер Еттінгер вважає за доцільне скоротити європейські виплати Туреччині відповідно до Угоди про біженців.

Про це він заявив недільному виданню Welt, пише Укрінформ.

«Я думаю, що ЄС при наступному транші Туреччині не повинен здійснювати такі високі виплати, як раніше», - зазначив німецький політик.

Він нагадав, що з 2016, коли була укладена угода, до кінця цього року ЄС перерахував Анкарі 6 млрд євро. Якщо Європа бажає, щоб Анкара продовжувала надавати притулок біженцям, Брюссель буде повинен ближчими роками перерахувати ще кілька мільярдів. Але ж, зауважив Еттінгер, згідно з планами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, багато біженців мають бути переселені в зону захисту в Сирії.

До того ж, додав він, сума має бути меншою, оскільки багато шкіл, лікарень та житлових приміщень уже були побудовані завдяки попереднім траншам.

Окрім того, за словами єврокомісара, ЄС має посилити підтримку таких країн, як Йорданія чи Ліван.

У бюджеті на 2020 рік, а також у довгостроковому бюджеті ЄС є можливість для певного маневру, але дебати треба розпочати не пізніше кінця року, підкреслив політик.

Нагадаємо, Угода між Туреччиною та ЄС, яка викликає багато суперечок, була укладена навесні 2016 року та має на меті обмежити нелегальну імміграцію переважно сирійських біженців через Туреччину до Європи.



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