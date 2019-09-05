Conti International достигла соглашения о продаже своей доли в проекте строительства первого в Грузии глубоководного порта и выходе из Консорциума развития Анаклия.

Об этом говорится в заявлении американской компании, распространенном 25 октября, пишет издание Бизнес Грузия.

Conti International – стратегический западный инвестор проекта порта Анаклия, который владеет в Консорциуме 42% доли. 15 августа компания объявила о выходе из проекта. В пятницу Консорциум развития Анаклия сообщил, что Conti International изменила свое решение и по-прежнему остается акционером глубоководного порта. Вскоре после этого в Conti International заявили, что их «позиция остается неизменной, несмотря на сообщения некоторых СМИ».

«Ранее в этом году Conti International, которая является членом Conti Group и сооснователем Консорциума развития Анаклия, достигла соглашения о продаже своей позиции в проекте и выходе из Консорциума. Предлагаемая в настоящее время сделка требует одобрения правительства Грузии и других членов Консорциума. Ни от кого из них одобрение не получено и вряд ли будет получено до установленного срока. Таким образом, транзакция не может быть закрыта, а время для ее завершения истекает в конце октября», — сказано в заявлении американской компании.

В Conti International отмечают, что они продолжат продажу своей доли и процесс выхода из Консорциума. Сделать это в компании рассчитывают «конструктивно», чтобы таким образом поддержать успешное завершение проекта. Как отмечено в заявлении, для завершения процедуры выхода они продолжат взаимодействовать как с Консорциумом, так и с правительством Грузии.

«Conti продолжит принимать и рассматривать абсолютно все предложенные транзакции, которые отвечают установленным требованиям, поддерживают проект и позволят Conti выйти из Консорциума упорядоченно и предсказуемо», — заявили в компании.

Вместе с Conti International Консорциум развития Анаклия основал TBC Holding (42%). Остальные 16% распределены между входящими в консорциум SSA Marine (США), British Wondernet Expres (Центральная Азия) и G-Star Ltd. (Болгария).

Вскоре после того, как американская компания объявила о выходе из проекта, правительство Грузии потребовало от Консорциума найти ей замену. Недавно 4,16% акций компании Anaklia Holding JSC приобрела Van Oord International, «дочка» голландской компании Van Oord Dredging & Marine Contractors BV. Еще одним новым инвестором проекта стала немецкая компания Kuehne + Nagel, которая занимается логистикой и транспортными перевозками. Также готовность подключиться к Консорциуму высказала Meridian Capital Limited.

15 октября у Консорциума развития Анаклия истек срок выполнения двух обязательств. В частности, консорциум должен был представить в министерство регионального развития и инфраструктуры подписанный с потенциальным инвестором обязательный договор о привлечении собственного капитала (120 миллионов долларов) и подписанные предварительные соглашения с международными банками о привлечении кредита в размере 400 миллионов долларов.

Правительство Грузии не стало расторгать с Консорциумом договор о строительстве глубоководного порта и для выполнения взятых обязательств предоставило ему срок до конца года. Эта отсрочка стала уже шестой по счету, в Минрегиоразвития назвали ее «последним шансом».

Несмотря на уступки со стороны правительства, основатель «Ти-би-си банка» и бывший член наблюдательного совета Консорциума Мамука Хазарадзе заявляет, что власти Грузии делают все для того, чтобы проект провалился. В частности, по его словам, уже дважды правительство заблокировало инвестиции крупного американского фонда, из-за чего проект глубоководного порта фактически оказался на грани закрытия. Хазарадзе утверждает, что работе Консорциума препятствует лично основатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили, указывая в данном контексте на российское влияния.

Общая стоимость проекта строительства нового глубоководного порта на черноморском побережье Грузии — 2,5 миллиарда долларов.

Строительство должно начаться в 2021 году. Развитие порта будет осуществляться по девяти фазам, на осуществление которых потребуется более 50 лет. В конце первой порт сможет принять в год 900 тысяч контейнеров. После второй, ближе к 2030 году, Анаклия сможет принимать до 14 миллионов тонн грузов. После окончательной постройки порта, по прогнозам консорциума, Анаклия сможет принимать свыше 100 миллионов тонн грузов ежегодно.