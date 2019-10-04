Авіакомпанія SAS (Scandinavian Airlines) 26 жовтня виконала перший за 8 років рейс в Україну, доставивши пасажирів на Boeing 737-800 з реєстрацією LN-RCX з Осло в київський аеропорт Бориспіль.

Про це повідомляє ZN,UA з посиланням на avianews.com.

Авіаперевізник буде здійснювати регулярні рейси з Києва в головний аеропорт Осло-Гардермуен три рази на тиждень по вівторках, четвергах і суботах. Час у дорозі становитиме 2 години 50 хвилин.

Мінімальна ціна на авіаквитки SAS на даний момент починається від 111 євро в обидва боки за тарифом Go Light, який дозволяє перевозити безкоштовно лише ручну поклажу. Вона може включати один предмет з вагою до 8 кг та габаритами до 55х40х23 см і додаткову особисту річ, наприклад, сумку для ноутбука з габаритами не більше 40х30х15 см.

SAS виконувала регулярні рейси в Україну з Копенгагена в Київ, але 25 березня 2011 року вони були закриті, оскільки були неприбутковими.

З 2012 по 2014 роки між Осло і Києвом літав норвезький лоукост Norwegian. Польоти були припинені через те, що попит на маршруті не виправдав очікувань компанії. До цього рейси з Києва в аеропорт Торп (в 113 км від Осло) припинив інший лоукост — Wizz Air.