ЮВО: Морская авиация ЧФ оккупантов опять бомбила Крым

09:30 28.10.2019   Крым

Экипажи Су-30СМ, Су-27 и Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота выполнили практическое бомбометание в ходе учения на межвидовом полигоне в оккупированном Крыму.

По замыслу учения, самолёт-разведчик Су-24МР, выполняя задачи по ведению разведки, обнаружил командный пункт условного противника в горной местности, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Для уничтожения «противника» в небо поднялись многоцелевые истребители     Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Экипажи нанесли бомбовый удар по условному противнику, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250-270.

В ходе учебно-тренировочных полетов летчики выполнили нормативы по экстренному вылету и успешно нанесли бомбовые удары по наземным целям в районе горы Кончекская на межвидовом полигоне Опук в оккупированном Крыму, израсходовав 12 авиабомб.

Также экипажи самолётов отработали элементы сложного пилотажа для ухода от средств ПВО условного противника на различных высотах как одиночно, так в составе пар.

Учебно-боевые задачи выполняли 7 самолётов из состава соединения морской авиации и ПВО ЧФ оккупантов.



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