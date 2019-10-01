Из-за санкций в России пришлось осваивать производство акустических размыкателей
|13:45 28.10.2019
|Россия
На Международной выставке "Интерполитех-2019" компания "Дальприбор" представила акустический размыкатель "Мальва" собственной разработки и производства.
Изделие представляет из себя устройство для постановки и подъема океанографического оборудования. При его использовании на поверхности воды нет никаких указаний на наличие подводных объектов, пишет flotprom.
По словам генерального директора "Дальприбора" Романа Титкова, размыкатели раньше приобретали у иностранных компаний, но после введения санкций они стали недоступны.
"Мальва" по западной классификации относится к типу изделий acoustic releases - акустические размыкатели. Такие устройства удерживают подводное оборудование при помощи балластного груза. Когда исследовательское судно подходит к месту постановки, оператор дистанционно подает сигнал, размыкатель отпускает балласт и притопленный буй, который снабжен радиомаяком и зацепным устройством, поднимает оборудование на поверхность.
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